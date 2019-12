Trump abandona cumbre OTAN tras burlas; acusa Trudeau de “doble cara”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de tener "dos caras" después de que Trudeau y otros líderes de la OTAN parecieran estar hablando sobre él.

LONDRES.- La cumbre del 70º aniversario de la OTAN en Londres ha tenido un final amargo para Donald Trump, que ha decidido cancelar la rueda de prensa final y ha criticado a su homólogo canadiense tras la difusión de un vídeo en el que varios líderes se burlan, supuestamente, de él. “Bueno, él tiene dos caras […] es un tipo agradable. Lo encuentro agradable pero la verdad es que le he llamado [la atención] por el hecho de que no está pagando el 2% [del PIB a la OTAN] e imagino que no está muy contento por eso”, ha asegurado al ser preguntado por las imágenes.

“Cuando terminen las reuniones de hoy, volveré a Washington. No daremos una rueda de prensa al final de la [cumbre] de la OTAN porque hemos dado muchas en los últimos dos días”, ha anunciado en Twitter.

El vídeo de la discordia difundido por la cadena CBC News muestra al primer ministro canadiense, el primer ministro británico, Boris Johnson, el líder holandés, Mark Rutte, el presidente francés, Emmanuel Macron, y a la princesa Ana de Inglaterra aparentemente conversando sobre Trump, aunque no lo mencionan explícitamente.

Minutos después, el mandatario estadounidense ha tratado de restar importancia a sus comentarios. “Ha sido gracioso decir que el tío tiene dos caras”, ha dicho durante una comida con los líderes, informa Reuters.

Trudeau defiende su “muy buena” relación con Trump Según la versión subtitulada, Trudeau comenta que llegaron tarde a la recepción en el Palacio de Buckingham porque el estadounidense “lleva al límite una rueda de prensa de 40 minutos”, en referencia a las varias convocatorias celebradas a lo largo del martes. El canadiense también fue captado describiendo cómo el equipo de Trump “se quedó boquiabierto” cuando éste anunció que la próxima cumbre del G7 se celebraría en Camp David, según ha aclarado este miércoles. “Todos nos sorprendimos y creo que también nos alegramos al saber que el próximo G7 se hará en Camp David. Creo que fue un anuncio no programado y…Creo que cada líder tiene un equipo de vez en cuando se queda boquiabierto con sorpresas sin programar, como este vídeo”, ha señalado. Trudeau ha tratado de salir al paso asegurando que mantiene una “muy buena relación” con Trump, que es “importante y eficaz”, y que le pareció bien participar en una “rueda de prensa sin programar”. El presidente de EE.UU. se ha despedido de la cumbre insistiendo en que la alianza ha hecho “grandes progresos” en los últimos tres años por sus presiones para que otros países miembros aumentaran sus contribuciones. “La OTAN será más rica y más fuerte como nunca antes”, ha concluido en la red social. Trump regresa a un Washingon muy convulso políticamente, donde este miércoles han arrancado las audiencias del Comité Judicial del Congreso en las que se decidirán bajo qué artículos y delitos se podría abrir un juicio político contra el presidente. of-am