LONDRES: Enrique y Meghan renuncian a sus títulos reales

LONDRES.- El Megxit ya es oficial. El príncipe Enrique y Meghan Markle renuncian a sus títulos reales y a la financiación pública.

El Palacio de Buckingham ha informado del acuerdo que se aplicará a la pareja a partir de la primavera:

Harry, Meghan y Archie serán siempre miembros muy queridos en la familia real, pero, no recibirán más fondos del erario público en cocepto de deberes de la realeza. Los Sussex no usarán las siglas de sus majestades reales, pues ya no son miembros activos de la Familia Real

Aunque podrán continuar apadrinando proyectos sociales en los que están involucrados, ya no serán considerados representantes de la reina ni de la Monarquia británica.

Aunque pasarán parte del año en Canadá, Enrique y Meghan seguirán manteniendo su residencia en la localidad de Windsor como su hogar en el Reino Unido. La pareja se compromete a devolver los casi tres millones de euros del erario público con que se renovó su residencia de Frogmore Cottage.

of-am