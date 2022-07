Lila critica diputadas que van a la sesión «en tenis y mini faldas»

Lila Alburquerque.

SANTO DOMINGO.- La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Alburquerque (Lila), advirtió a sus colegas legisladores que hay que respetar la solemnidad de la sede del Poder Legislativo y que no deben asistir en tenis y «mostrando partes que no deberían», por lo que si no se adoptan medidas la situación podría irse de las manos.

La representante de San Pedro de Macorís por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), opinó que hay que poner correctivos y que hace unos días observó esa situación con “cuerda” e incomodidad pero que como estaba concentrada en la aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio lo dejó pasar.

Sin embargo, destacó que ahora mismo los diputados están siendo evaluados como merecen, lo que atribuyó al arduo trabajo congresual que han realizado.

Elogió a los hombres diputados porque, a su entender, asisten al Congreso Nacional bien vestidos.

«Aquí vienen en tenis. Yo vi a una joven en una mini falda que poco le faltaba por enseñar las partes que no se enseñan… en el tiempo que yo tengo aquí yo no había visto nunca eso. Entonces, yo voy a venir en short y con la barriga afuera. Es lo único que falta», señaló.

Dijo a las diputadas que “usted puede exhibir sus atributos, pero sin necesidad de hacer tanto aspaviento. No hay que exhibir tanto”.

Alburquerque recordó que el código de vestimenta fue aprobado a unanimidad en ese hemiciclo y pidió al presidente, Alfredo Pacheco, volver a distribuirlo entre todos los legisladores para que tengan conocimiento sobre esas normas internas.

Para ella, aunque los tiempos han cambiado y existe el “modernismo” la solemnidad de los cargos se la dan las personas que los ostentan.

Recordó que la cámara baja no es una discoteca ni un restaurante sino un lugar de trabajo y que las empleadas asisten bien vestidas.

an/am