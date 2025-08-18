Líderes europeos acompañarán Zelensky en reunión con Trump

imagen
Líderes europeos junto a Zelensky en foto de archivo

WASHINGTON.- Líderes europeos han confirmado que acompañarán al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la reunión que éste celebrará este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Son ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según han anunciado, buscan proteger a Ucrania y al continente de cualquier agresión creciente de Moscú.

Sobre la mesa de discusión hay posibles garantías de seguridad al estilo de la OTAN que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia sea duradera.

Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el líder ruso está abierto a que los aliados acuerden defender a Ucrania si es atacada.

ZELENSKY Y VON DER LEYEN

Zelensky y Von der Leyen sostuvieron un encuentro este domingo en Bruselas.

Tras la cumbre en Alaska, Trump declaró que un alto el fuego no era necesario para que las conversaciones de paz avanzaran, un cambio repentino a una posición defendida por Putin.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que un alto el fuego aún era posible, pero que “la mejor manera de terminar este conflicto es a través de un acuerdo de paz completo”.

La  reunión de de este lunes probablemente será muy difícil para Zelensky, dijo un funcionario cercano a las conversaciones en curso. Ese funcionario habló bajo condición de anonimato para hablar abiertamente sobre la posición en Ucrania y entre los aliados.

Raudelis
Raudelis
33 segundos hace

Lo mas triste para ucrania y para estos buitres de la guerra, no es que estan derrotados..!na!… sino que solo podran decidir QUE TAN DOLOROSA sera la derrota … y mientras mas tarden en reconocerlo…sera MAYOR

0
0
Responder
Frank DeJ
Frank DeJ
44 segundos hace

ENHORABUENA…!!!

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
2 minutos hace

Van a tratar de hacer BULTO … y como rogando !No me olviden, por favor..no me olviden!

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
7 minutos hace

Lo que debieron hacer estos SUPUESTOS LIDERES (obedecen a ciegas a su amo del otro lado del oceano) era convocar una cumbre de todos ellos con Putin, ir a un pais neutral y alli hablar…pero ¿Por que no lo hacen? !Simple! Porque Putin en sus caras les diria !Ustedes empezaron todo, se los adverti, ustedes son los responsables de todo esto junto con un senil que ya no esta al mando!

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
12 minutos hace

La verdadera intencion de estos BUITRES es despoblar a ucrania, endeudarla al maximo y exigirle a cambio los basts y ricos recusros que posee … es la ayuda del ZORRO a la liebre herida

0
0
Responder
WINX
WINX
16 minutos hace

EXCELENTE NOTICIA

0
0
Responder
Mueses RD.
Mueses RD.
17 minutos hace

Eso se llama un figureo MEDIÁTICO de los líderes europeos, Trump y Putin ya acordaron una salida pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania, pienso sería la mejor opción.

0
0
Responder
John
John
43 minutos hace

VAMOS A VER SI TRUMP LO HUMILLA AHORA WUE VA CON ESOS LIDERES QUE GRAN NOTICIA NO PODRÁN HUMILLARLO

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
18 minutos hace
Responder a  John

Trump primero recibira SOLO al payaso de kiev… y luego de que hable con el, es que recibira a los demas que se colaron en la carroza solo para que no se olviden de ellos…. ya que han sido fragantemente IGNORADOS tanto por eeuu como por rusia

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
1 hora hace

Corren en tropel a la casa blanca a intentar convencer a Trump para que siga la guerra.. !es su negocio…intentar vaciar a ucrania de ucranianos para asi mas facil acceder a sus recursos!

2
0
Responder
jose a ram
jose a ram
38 minutos hace
Responder a  Raudelis

Una perfecta realidad de lo que acontece, en Ucrania, con todos esos fascistas que hoy, se reúnen con el presidente estadounidense, Donald John Trump.
Pienso al igual que tú, porque esos sectores que inciden, en el territorio de Ucrania, lo que le importa que siga la guerra y que , en el fondo, quien sufre, es el verdadero pueblo ucraniano que se lleva, los platos ratos.

1
0
Responder
Raudelis
Raudelis
16 minutos hace
Responder a  jose a ram

Rusia ha sido clara !Las tropas pro-nazis de kieb deben salir de los nuevos territorios de la federacion rusa (que en realidad son viejos) y a cambio rusia no reclamara la parte de jerson del otro lado del rio ni avanzara hacia nuevas regiones. De lo contrario ucrania perdera mas territorios a medida que SU PUEBLO se separe de ucrania

0
0
Responder