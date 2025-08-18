Líderes europeos acompañarán Zelensky en reunión con Trump
WASHINGTON.- Líderes europeos han confirmado que acompañarán al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la reunión que éste celebrará este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Son ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Según han anunciado, buscan proteger a Ucrania y al continente de cualquier agresión creciente de Moscú.
Sobre la mesa de discusión hay posibles garantías de seguridad al estilo de la OTAN que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia sea duradera.
Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el líder ruso está abierto a que los aliados acuerden defender a Ucrania si es atacada.
ZELENSKY Y VON DER LEYEN
Zelensky y Von der Leyen sostuvieron un encuentro este domingo en Bruselas.
Tras la cumbre en Alaska, Trump declaró que un alto el fuego no era necesario para que las conversaciones de paz avanzaran, un cambio repentino a una posición defendida por Putin.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que un alto el fuego aún era posible, pero que “la mejor manera de terminar este conflicto es a través de un acuerdo de paz completo”.
La reunión de de este lunes probablemente será muy difícil para Zelensky, dijo un funcionario cercano a las conversaciones en curso. Ese funcionario habló bajo condición de anonimato para hablar abiertamente sobre la posición en Ucrania y entre los aliados.
