Líderes Europa se reúnen con premura; tratan sobre Ucrania

LONDRES.- Más de una docena de líderes europeos se reúnen este domingo en Londres para mantener conversaciones sobre la crisis ucraniana a la luz de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev, que estallaron el viernes en una disputa verbal durante la reunión de Vladímir Zelenski con Donald Trump.

En la cumbre participan dirigentes del Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, los Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Turquía, Finlandia, Suecia, la República Checa y Rumanía, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente.

Después de que Zelenski abandonara antes de lo previsto el país norteamericano, viajó a Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien recibió al líder ucraniano de manera muy amistosa, reiterando su inquebrantable apoyo al país eslavo.

No obstante, Starmer no fue el único en hacerlo: los aliados europeos de Ucrania, tras la acalorada reyerta entre Zelenski y Trump, no han dejado de subrayar su firme compromiso de contrarrestar las crecientes preocupaciones de que el inquilino de la Casa Blanca estaría a punto de poner fin a la ayuda estadounidense. Hay temores de que incluso pueda cancelar «de forma inminente» los últimos envíos autorizados durante la Administración de Joe Biden.

Entre los líderes europeos que han reiterado su apoyo a Kiev están también el canciller alemán, Olaf Scholz; la ministra de Exteriores del país, Annalena Baerbock; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros. Cabe recordar que Macron y Starmer visitaron días atrás a Trump, pero estas reuniones no han tenido resultados, ya que los dos líderes no lograron obtener compromisos concretos sobre garantías de seguridad de Washington para Kiev.

LA PENDIENTE CUESTION DE SEGURIDAD

Entre los temas que serán planteados en la reunión, estará la cuestión de las garantías de seguridad; esto en el contexto de que anteriormente Trump declaró que EE.UU. no tiene que responsabilizarse por la seguridad de Ucrania, independientemente del acuerdo sobre el subsuelo ucraniano que al final no fue firmado.

El mandatario estadounidense indicó que de esto deberían hacerse cargo los países europeos, como Francia y el Reino Unido, que, según Trump, ya están llevando conversaciones sobre un posible despliegue de las llamadas tropas de paz en Ucrania. Así, a mediados de febrero, Starmer declaró que está dispuesto a desplegar tropas británicas como garantías de seguridad.

En paralelo, el pasado lunes, varios líderes de países occidentales, como Canadá, Reino Unido, Noruega, Suecia y España ya anunciaron nuevos paquetes de ayuda militar y financiera a Kiev por miles de millones de dólares.

A su vez, Von der Leyen avisó que «un nuevo pago de 3.500 millones de euros [3.600 millones de dólares] para Ucrania llegará ya en marzo». En este sentido, sostuvo que la «principal prioridad» del bloque comunitario «es fortalecer la resistencia de Ucrania».