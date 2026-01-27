Libro analiza participación militar de Brasil en 1965

José Loreto Julián Castillo habla en la presentación del libro.

SANTO DOMINGO.- El Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular (INESDYC) del Ministerio de Relaciones Exteriores, puso en circulación un libro que estudia la participación militar de Brasil en la intervención militar de los Estados Unidos.

Esto, tras la crisis provocada por la revolución de Abril de 1965 que se propuso reponer en la Presidencia de la República a Juan Bosch, derrocado por un golpe estado en septiembre de 1963.

El autor del libro «Brasil y la intervención estadounidense de 1965 en la República Dominicana», es José Loreto Julián Castillo, exmiembro de la misión diplomática dominicana en Brasil y actual consejero en la embajada en Suiza.

Detalla el rol desempeñado por el gobierno militar de Brasil y el protagonismo de los generales brasileños que comandaron la FIP, el primero Hugo Panasco Alvim (1965), y el segundo Alvaro da Silva Braga (enero de 1966)

Julián Castillo en seis capítulos hace un interesante recuento de las relaciones diplomáticas de Brasil con República Dominicana, principalmente de sus gobiernos encabezados por militares, que se iniciaron en la época en que el dictador Rafael L. Trujillo tenía el control del país:

