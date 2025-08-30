Leonel sigue juramentaciones este fin de semana en La Vega
SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la República Dominicana y Leonel Fernández, continuará este fin de semana con su agenda de juramentaciones, esta vez tendrán lugar en La Vega.
En documento de prensa el partido Fuerza del Pueblo (FP) informó que este sábado a las 4:00 de la tarde, destacados profesionales se integrarán a la organización.
«Con esta actividad se da continuidad a un proceso que Fernández inició hace varios meses, incorporando nuevos miembros y movimientos de apoyo externos, con miras a las elecciones nacionales de 2028», indicó.
JURAMENTACIONES DE PELEDEISTAS Y DEL PRM
Dijo que en las últimas semanas Fernández ha encabezado juramentaciones en distintos puntos del país, integrando a dirigentes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno y de otras fuerzas políticas.
«Entre los nuevos miembros figuran autoridades electas que se han sumado en localidades como Pedro Brand, Baní, Santiago, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, entre otras demarcaciones», indicó FP.
Agregó que estas incorporaciones han provocado un repunte significativo en la fortaleza de la organización, al consolidar su dirigencia local y su estructura municipal.
Asimismo, que la adhesión de regidores y cuadros dirigentes se perfila como un factor determinante en el crecimiento de la FP y en su estrategia de cara al próximo proceso electoral.
an/am
Este greñu de villa juana leonel mentiroso compulsivo Fernandez alia pinocho barry gold, es la peor crapula politica de este pais
El se crees todas sus mentiras. Esta crapula politica es la mas re hazada por un 66 por ciento.quieres over para seguir construyendo en Haifa , para terminar de vender las empresas del estado falsante y seguir regalando nuestro oro.
Nosotros los verdaderos peledeista no vamos apoyaste si hay segunda vuelta, .
A quién juramenta este partido nati muerto?que se prepare porque el pueblo se encargará de enterrarlo para siempre en los próximos comicios electorales cuando lleve como presidente al único que hasta ahora es la vergüenza y la esperanza que mantiene de pie a un país el Dr.Roque Espaillat y el MRD.🙋🇩🇴