Leonel sigue juramentaciones este fin de semana en La Vega

Leonel Fernández.

SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la República Dominicana y Leonel Fernández, continuará este fin de semana con su agenda de juramentaciones, esta vez tendrán lugar en La Vega.

En documento de prensa el partido Fuerza del Pueblo (FP) informó que este sábado a las 4:00 de la tarde, destacados profesionales se integrarán a la organización.

«Con esta actividad se da continuidad a un proceso que Fernández inició hace varios meses, incorporando nuevos miembros y movimientos de apoyo externos, con miras a las elecciones nacionales de 2028», indicó.

JURAMENTACIONES DE PELEDEISTAS Y DEL PRM

Dijo que en las últimas semanas Fernández ha encabezado juramentaciones en distintos puntos del país, integrando a dirigentes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno y de otras fuerzas políticas.

«Entre los nuevos miembros figuran autoridades electas que se han sumado en localidades como Pedro Brand, Baní, Santiago, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, entre otras demarcaciones», indicó FP.

Agregó que estas incorporaciones han provocado un repunte significativo en la fortaleza de la organización, al consolidar su dirigencia local y su estructura municipal.

Asimismo, que la adhesión de regidores y cuadros dirigentes se perfila como un factor determinante en el crecimiento de la FP y en su estrategia de cara al próximo proceso electoral.

