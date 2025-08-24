Leonel juramenta nuevos miembros de la FP en SPM

Leonel Fernández

SAN PEDRO DE MACORIS.–El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este domingo 24 de agosto nuevos actos de juramentación de dirigentes y personalidades en la provincia San Pedro de Macorís.

Entre los juramentados se encuentran cuadros provenientes tanto del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que evidencia el creciente fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo.

De acuerdo con un comunicado de la organización, la primera actividad se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el Club 7 de Septiembre, al lado del Cuerpo de Bomberos, en la avenida Isidro Barros, del municipio Consuelo. Posteriormente, Fernández sostendrá un encuentro privado con la dirección política provincial, y a las 3:00 de la tarde continuará con la juramentación de personalidades del ámbito religioso, en el municipio cabecera de la provincia.

La integración de estos nuevos dirigentes constituye un hito en la consolidación de la Fuerza del Pueblo, pues se trata de líderes con experiencia en estructuras locales y provinciales, que ahora se suman al proyecto liderado por Fernández. Su decisión refleja la pérdida de confianza en el gobierno actual y el viraje hacia una alternativa política que plantea respuestas al malestar social.

En la medida en que se acentúa el descontento ciudadano con la gestión del PRM, que apenas cumple un año de haber sido reelegido, las encuestas muestran un ascenso sostenido de la Fuerza del Pueblo y un descenso en la popularidad del partido oficialista. El paso de dirigentes del PRM y del PLD hacia la FP confirma esa tendencia y refuerza la proyección de la organización como la principal fuerza opositora del país.

