Leonel juramenta nuevos miembros FP en Pensilvania

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PENSILVANIA.- El expresidente Leonel Fernández encabezó este domingo un acto de juramentación de nuevos miembros del partido Fuerza del Pueblo (FP), como parte de su agenda en Estados Unidos.

Fernández llegó a Filadelfia procedente de Miami, donde este viernes juramentó a nuevos integrantes provenientes del PRSC y sostuvo encuentros con la comunidad dominicana.

En Pensilvania, el acto fue realizado en el Abraham Lincoln Event, en Reading.

Fernández también se reunió con dirigentes de la FP y otros dominicanos residentes en la zona.

En la noche, el exmandatario se trasladó a Nueva Jersey y luego a Nueva York, donde el 23 de septiembre encabezará el VIII Foro Global América Latina y el Caribe en la Universidad de Columbia, bajo el eje «América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación».

El foro reunirá a académicos, economistas y representantes de organismos multilaterales para analizar los cambios en el orden internacional y su impacto en la región.