LAWRENCE: Alcalde reconoce labor de Víctor Pavón, de la FP

Los honores Víctor Pavón correspondieron al alcalde de origen dominicano en Lawrence, Massachusetts, Brian de Peña.

LAWRENCE, Boston, Estados Unidos.- El dirigente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Víctor Pavón, fue reconocido como hijo distinguido de esta ciudad estadounidense y recibió también un certificado por su labor a favor de los munícipes de Santo Domingo Norte.

Los honores al visitante correspondieron al alcalde de origen dominicano en Lawrence, Massachusetts, Brian de Peña, quien ponderó la calidad humana de Pavón, su compromiso partidario y solidaridad con la diáspora de su país.

El homenajeado también tuvo palabras de elogio para Peña y el despliegue de su trabajo de carácter social y en inversiones económicas.

Lawrence, dijo, es una de las ciudades más pujantes de Massachusetts y cuenta con más del 80% de emigrantes de origen quisqueyanos.

GRANDES INVERSIONES DE DOMINICANOS

Pavón refirió que “Con las grandes inversiones de los dominicanos se ha logrado producir grandes transformaciones en Lawrence, una ciudad que hace 20 años estaba sumergida en el abandono, deserción escolar y en el flagelo de las drogas.

Pero hoy, gracias al esfuerzo que ha llevado a cabo desde la alcaldía Brian Peña, esta se ha erigido como un modelo para todo EE.UU.”, aseguró.

Al referirse al Alcalde destacó su inmensa y ejemplarizante tarea, que, precisó, esperamos pueda servir de modelo a sus pares de la República Dominicana.

Instó a los electores de Lawrence a la reelección de Peña, a fin de que desde la alcaldía continúe con los cambios propiciados por su apertura a las grandes inversiones.

