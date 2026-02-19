La petición de juicio político a Trump gana fuerza popular

Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump podría verse en apuros políticos tras el importante hito de la solicitud de destitución.

Trump no es ajeno al impeachment. Durante su primer mandato, se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos. Sin embargo, este último intento de destituirlo por la fuerza es diferente: se trata de una petición.

Los procesos de destitución fueron impulsados principalmente por los demócratas en la Cámara de Representantes. Pero esta vez, una organización no gubernamental pide a los estadounidenses comunes que firmen una nueva petición para exigir al gobierno que controle a la administración Trump.

DETALLES DE LA PETICION

La petición fue organizada por el grupo ‘Blackout The System’ y no se anduvo con rodeos ante las acusaciones que el movimiento lanzó contra el Comandante en Jefe.

Si bien Blackout The System se describe a sí mismo como no partidista, llamó a todos los poderes del gobierno a unirse y buscar justicia y rendición de cuentas por parte de la administración Trump por sus acciones.

“La codicia, la corrupción y la falta de rendición de cuentas en el liderazgo han proliferado bajo la administración de Donald Trump”, explicaba la petición en Change.org. “No se trata de opiniones políticas, sino de derechos humanos y justicia”.

EXPLOTANDO AL PUEBLO EU

“La explotación del pueblo estadounidense y el flagrante desprecio por nuestro bienestar han alcanzado niveles sin precedentes”, continuaba la petición. “Como ciudadanos de esta nación, nos encontramos bajo políticas que amenazan nuestros derechos, nuestra democracia y nuestro futuro”.

Blackout The System acusó a Trump y a su administración de violar reiteradamente la Constitución. Se citaron como problemas los ataques a migrantes y prestaciones para veteranos, así como la degradación de las escuelas públicas y la educación por parte de Trump.

La petición también señaló que la administración Trump ha socavado el sistema de salud en Estados Unidos desde que el presidente regresó al poder. La reducción de la asistencia alimentaria se señaló como otro problema importante.

En conjunto, todos los problemas causados por la administración «han dejado a los más vulnerables en un estado de desesperación», explicaba la petición. «Además, los incesantes ataques contra mujeres y jóvenes, que afectan el acceso a la alimentación, la vivienda y la educación, representan una afrenta directa a la conciencia de nuestra sociedad», añadía la petición.

ECONOMIA EN RUINAS

Blackout The System también citó los problemas económicos causados por Trump, señalando que no fueron fuerzas externas las que dejaron a la economía estadounidense en ruinas, sino más bien Trump, su mala gestión y sus políticas miopes que priorizan «el interés propio sobre el interés nacional».

“El pueblo estadounidense está sufriendo y ya no puede permitirse la paciencia. Ha llegado el momento de exigirle cuentas a esta administración por sus acciones, que han dañado profundamente a nuestra sociedad”, señalaba la petición.

DEBE AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS

Blackout The System argumentó en su petición que el presidente Trump y las acciones de su administración han tomado decisiones importantes que han tenido consecuencias reales para Estados Unidos, y que dependía de todos los estadounidenses unirse y presionar al gobierno para que defienda la “justicia, la equidad y la empatía”.

“Todas las ramas del gobierno deben buscar justicia y rendición de cuentas por las acciones de esta administración”, continuó la petición, antes de llamar a “todos los estadounidenses a unirse, hacer oír nuestra voz y exigir el impeachment de Donald Trump”.

Si bien es indudable que Trump aún tiene influencia sobre su base MAGA y aproximadamente un tercio del país, la petición probablemente esté dirigida a los estadounidenses que anteriormente apoyaron al presidente en 2024, pero que ahora están a punto de ser influenciados en su contra.

La petición se ha posicionado contra Trump, y quizás por eso alcanzó recientemente un nuevo hito importante. Para el 15 de febrero, había alcanzado las 100.000 firmas verificadas. Al cierre del 16 de febrero, esa cifra superaba las 175.000.

CONSECUENCIAS POLITICAS

Actualmente no está claro si la petición podría tener consecuencias políticas reales para el presidente Trump. Si bien la petición no pudo obligar al gobierno a destituir a Trump, suficientes firmas podrían ayudar a convencer a algunos de sus partidarios más leales en el gobierno para que se vuelvan en su contra. Cosas más extrañas han sucedido desde que Trump entró en la política.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la petición antes de que superara las 100.000 firmas, desestimándola cuando Newsweek le solicitó comentarios. Jackson calificó las más de 90.000 firmas que tenía la petición en ese momento como «minúsculas» en comparación con los 80 millones de votos que Trump obtuvo en noviembre de 2024, según The Daily Sight.