La Pepca termina interrogar Berlinesa Franco por irregularidades en Inaipi

Berlinesa Franco

Santo Domingo, 16 ene.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) concluyó este sábado el interrogatorio a la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) Berlinesa Franco por supuestas irregularidades durante su gestión.

Así lo manifestó su abogado, Carlos Balcácer, en declaraciones a la prensa después de que Franco prestara declaración ante el titular de la Pepca, Wilson Camacho, directora de Persecución del Ministerio Público, Berenice Reynoso, ante quienes ha comparecido en varias ocasiones por este caso.

«Todo se aclaró, a tal grado que ella está libre», así que «por el tema Inapi no vuelve, no hay más tema que tratar» a ese respecto y «en caso de que ella tenga que volver no será necesariamente con fines imputacionales, sino administrativos y como funcionaria», dijo.

Por su parte, Franco afirmó que siempre ha defendido la idea de que quienes han estado en la administración pública deben rendir cuentas, y eso es lo que han estado haciendo.

«No ha sido nada agradable porque en los mas de 25 años que tengo ejerciendo en la administración pública nunca había vivido algo similar, pero de todo se aprende, yo siempre creo que todo lo que pasa obra para bien», apuntó al atender a la prensa.

La Procuraduría General de la República anunció en abril pasado la apertura de una investigación por las irregularidades detectadas en la compra de 40,000 kits de alimentos por parte del Inaipi en medio de la crisis por el coronavirus.

Las irregularidades fueron detectadas después que se hiciera una denuncia en ese sentido, que fue investigada por una comisión que designó el entonces presidente Danilo Medina y que integraron, entre otros, el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

Por el caso, Medina destituyó de sus cargos al subdirector general de gestión institucional, Juan López; a la directora administrativa y financiera, Ramona Hernández; al director de planificación y desarrollo, Alberto José Patxot, y a la encargada del departamento jurídico, Stefany Severino Cuello.

Asimismo, a la responsable de acceso a la información publica de Inaipi, Clementina Pérez, al director de operaciones de Inaipi, Ricardo José Guzmán Domínguez; y a la encargada del departamento de compras, Maira Martínez de la Rosa.

of-am