La mejor opción del PLD en este momento histórico (OPINION)

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En la convención interna del PLD para elegir su aspirante presidencial, en octubre del 2019, se enfrentaron Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, que era el candidato del danilismo. En ese momento Leonel era presidente del PLD y Danilo, era el presidente de la República, pero tenía (y tiene todavía) un impedimento constitucional para ser aspirante presidencial. Ante eso, Leonel erróneamente pensó que podía imponerse a Danilo, su liderazgo y su corriente. Y cometió un grave error que lo llevó a ser derrotado.

Ante la actitud confrontativa de Leonel y sus seguidores en el PLD, a Danilo no le quedó otra opción que unificar en su entorno a sus partidarios y juntos, buscar una opción que permitiera impedir que Leonel ganara esa convención. Leonel, que ya había sido tres veces presidente de la República, se empecinaba en volver a ser presidente nueva vez por dos períodos más.

Soy testigo de que Danilo y su corriente trataron de buscar una salida armoniosa con un candidato o candidata de consenso entre ambos, pero Leonel y sus seguidores no quisieron pactar. Ante eso, se desató una guerra política fratricida que llevó a que Leonel fuera derrotado por Danilo, el gobierno y su corriente, y que Leonel abandonara el PLD alegando un supuesto fraude que nunca existió.

A Leonel no se le hizo ningún fraude en la convención de octubre del 2019. Leonel perdió. Y perdió en buena lid, frente a un danilismo unificado, fortalecido, en el poder y con un candidato nuevo. Ahora bien, aunque Gonzalo Castillo fue el beneficiario de la candidatura presidencial del PLD en el 2020, quien le ganó a Leonel no fue Gonzalo, fue Danilo Medina, con su poderosa estructura política, con su fuerte liderazgo y su visión como estratega político. Si Gonzalo no hubiese tenido al danilismo como base de apoyo, y a Danilo de manera personal como su jefe de campaña, hubiese sido derrotado de forma vergonzosa.

El pasado miércoles durante entrevista realizada en El Sol de la Mañana al aspirante presidencial del PLD Francisco Javier García, le pregunté sobre esa convención del 2019 y lo que actualmente dicen los partidarios de Gonzalo de que “si derrotó a Leonel en un mes, a Francisco Javier lo derrotará en una semana”. La respuesta De Francisco Javier fue clara, precisa y contundente: “Leonel perdió la convención del 2019 en el PLD, pero no fue Gonzalo que le ganó a Leonel, fue Danilo y todo la estructura política unificada del danilismo en ese momento”. Y esa es la gran verdad.

Tergiversación

Un sector de la Fuerza del Pueblo ha querido tergiversar, de manera malintencionada, esa correcta y certera declaración de Francisco Javier. El equipo de redes de la FP ha vendido la idea de que, supuestamente, Francisco Javier dijo que a Leonel le hicieron un fraude para ganarle en octubre del 2019.

Eso es falso. Francisco Javier dijo muy claro que Leonel era fuerte en ese momento, pero perdió del danilismo. Y perdió porque era imposible que Leonel pudiera ganarle a Danilo Medina, que era el presidente de la República, a la formidable estructura política del danilismo y a la mayoría de los verdaderos y leales dirigentes peledeístas.

Lo más importante es que con esta declaración, Francisco Javier le advierte a los seguidores de Gonzalo que no crean que octubre del 2026 es igual a octubre del 2019. Que en esta ocasión no cuenta con todo ese apoyo que internamente tenía en aquel momento. Para esta consulta de octubre 2026, Danilo no apoya a Gonzalo ni a ningún aspirante, porque es árbitro del proceso y garantía de unidad interna.

Y muy diferente a la convención pasada, en este momento la mayoría de la estructura política orgánica del PLD no apoya a Gonzalo, sino a Francisco Javier, hasta el punto que los principales líderes del entorno político de Danilo, lo están apoyando, como es el caso de Carlito Pared Pérez, Robert de la Cruz y Miriam Cabral, entre muchos otros.

Aunque hay varios aspirantes en el PLD, todo apunta a que la consulta del próximo mes de octubre, será una dura lucha entre Francisco Javier García y Gonzalo Castillo. Ambos, son dos importantes líderes peledeístas y ambos poseen fortaleza y condiciones para encabezar la boleta de esa organización y contribuir a que pueda jugar un importante papel en las elecciones del 2028.

Desde mi óptica, Francisco Javier es la mejor opción del PLD en este momento histórico. Es el aspirante mejor preparado, de mayor visión, el mejor comunicador de ideas y propuestas, el de más visión estratégica y el que más conoce los problemas de la sociedad dominicana y sus soluciones. Confió que el PLD será inteligente y escogerá a Francisco Javier como su candidato presidencial.

euricabral07@gmail.com

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