La JCE entregará hoy primera cédula al presidente Abinader
SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) entregará este lunes, fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, la primera cédula de identidad y electoral al presidente Luis Abinader Corona.
El acto estará encabezado por Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente del organismo comicial; Sonne Beltré, secretario general, y los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises.
La actividad será a las 9:00 de la mañana en el Auditorio de la sede central de la JCE y del registro civil.
