La India bate un récord de muertes por coronavirus con 3.689 fallecidos

India bate un nuevo récord de muertes por coronavirus. 3.689 personas han fallecido en el país en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad. Es el cuarto día que el país no baja de los 3000 contagios. La situación es caótica, los centros de cremación están saturados y los servicios de emergencia no dan abasto.

«Realmente siento que hay un gran fracaso del poder judicial, de la nación. Hay mucha gente que me engañó con las bombonas de oxígeno. No me dieron acceso a las instalaciones a tiempo. Y mi padre no pudo conseguir nada a tiempo», lamentaba Simran Kaur, que perdió a su padre tras no ser atendido en un hospital.

La crisis que atraviesa la India continúa empeorando mientas el Gobierno trata de poner freno a los contagios ampliando el confinamiento siete días más en la capital Nueva Delhi y en otras regiones.

Mientras tanto la Unión Europea junto a otros países, sigue enviando lotes de material sanitario y oxígeno al país asiático.

«India nos ayudó el año pasado cuando los hospitales de Francia necesitaban medicamentos. Y la gente de Francia lo recuerda. Y queríamos mostrar nuestra solidaridad con la India ahora que el país está pasando por dificultades», explicaba Emmanuel Lenain, embajador de Francia en el país.

Y es que mientras la vacuna Sputnik empezó a llegar el pasado sábado, el país que más vacunas fabrica del mundo ve como sus datos epidemiológicos siguen empeorando y las vacunas en su propio territorio escasean.

También este sábado, el Gobierno lanzó una campaña de vacunación a mayores de 18 años con la idea de tratar de frenar esta ola de contagios, que se acerca a los 400.000 diarios. Más de 200.000 personas han muerto ya en el país.

of-am

