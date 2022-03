Kiev está «sitiada» por los rusos; Ucrania se defiende con firmeza

Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva a través de Ucrania a lo largo del sábado, acercándose cada vez más a la capital desde el norte, el oeste y el noreste. Han golpeado zonas pobladas con artillería y ataques aéreos.

El asesor presidencial Mykhailo Podolyak dice que Kiev ya está efectivamente «sitiada» mientras el ejército y los voluntarios se preparan para defender la ciudad, calle por calle.

El Consejo regional de Lviv (Leópolis), al oeste de Ucrania, informó este domingo del impacto de ocho misiles rusos contra una base militar muy cerca de la frontera con Polonia en lo que supone la mayor escalada contra esta región.

Reuters informa de que unos 13.000 ucranianos pudieron ser evacuados a través de corredores humanitarios el sábado.Los ucranianos insisten en que Moscú no respeta los corredores. Según un funcionario ucraniano, los soldados rusos saquearon un convoy humanitario que intentaba llegar a Mariúpol y bloquearon otro.

«Los ocupantes rusos no pueden conquistarnos. No tienen esa fuerza. No tienen ese espíritu. Se basan sólo en la violencia. Sólo en el terror. Sólo en las armas, de las que tienen muchas», dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.