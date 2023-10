Joe Biden llega a Israel; cumbre Jordania aplazada tras explosión

TEL AVIV.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel en medio de un conflicto intensificado tras una explosión masiva en un hospital de Gaza que provocó acusaciones de culpa y protestas en toda la región.

Biden se reúne con líderes de Israel en una muestra de apoyo al viejo aliado de Estados Unidos, pero una reunión clave en Jordania con líderes árabes fue cancelada después de la explosión.

HAMÁS CULPA A ISRAEL

Los militantes de Hamás culparon a Israel por la explosión en el Hospital Árabe Ahli de la ciudad de Gaza, calificándola de «un crimen de genocidio que revela una vez más la fea cara de este enemigo criminal y su gobierno fascista y terrorista».

En un comunicado, el grupo dijo que hubo «cientos de víctimas, la mayoría de ellas familias desplazadas, pacientes, niños y mujeres». Según las autoridades palestinas unas 500 personas perecieron en el hospital.

ISRAEL NIEGA HABER HECHO LANZAMIENTO

Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron haber tenido la culpa y dijeron que un cohete errante disparado por el otro grupo militante palestino Yihad Islámica impactó en el lugar del hospital. El grupo negó su responsabilidad.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo a los periodistas este miércoles que no había daños estructurales en los edificios, ni un cráter, que fuera consistente con un ataque aéreo israelí. También acusó a Hamás de inflar el número de víctimas.

La cumbre de Biden en Ammán, Jordania, fue cancelada cuando los líderes de los países vecinos de Israel (el rey Abdullah de Jordania y el presidente Abdel-Fatah el-Sissi de Egipto) decidieron no celebrarla.

BIDEN AVALA LA VERSIÓN ISRAELÍ

Biden, ha dado por válida la versión de Israel sobre el ataque, señalando que por los datos de los que se dispone actualmente «parece que lo hizo el otro bando».

Biden ha realizado unas breves declaraciones ante los medios antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante quien se ha mostrado «apenado» e «indignado» por la destrucción del hospital, de la que Israel ha culpado a Yihad Islámica.

«Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros», ha dicho, para acto seguido admitir que «hay mucha gente por ahí que no está segura» de lo que ocurrió.

El mandatario norteamericano ha llamado a ayudar a la población «inocente» que se ha quedado «en mitad» del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas. «Hamás no representa a todos los palestinos», ha declarado.

«El mundo está observando. Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias», ha afirmado Biden, «muy feliz» por una visita que llega precedida de las que ya realizaron previamente sus secretarios de Estado y de Defensa.

ATAQUE DEJÓ 500 MUERTOS

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo el martes: “Nuestros hermanos jordanos dijeron que no podemos celebrar una cumbre en estas condiciones. … Sólo (una) cosa tendría sentido: si él (Biden) hiciera un alto el fuego y dijera: ‘Vengo a forzar su implementación’”.

La Casa Blanca emitió un comunicado aproximadamente en el momento de la partida de Biden.

«Tras consultar con el rey Abdullah II de Jordania y a la luz de los días de luto anunciados por el presidente (Mahmoud) Abbas de la Autoridad Palestina, el presidente Biden pospondrá su viaje a Jordania y la reunión prevista con estos dos líderes y el presidente Sissi de Egipto», dijo el comunicado.

“El Presidente envió su más sentido pésame por las vidas inocentes perdidas en la explosión del hospital en Gaza y deseó una pronta recuperación a los heridos. Espera consultar pronto en persona con estos líderes y acordó permanecer en contacto regular y directo con cada uno de ellos durante los próximos días”, continuó.

PROTESTAS EN TODA LA REGIÓN

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, habló con los periodistas a bordo del avión presidencial en camino a Tel Aviv. Se le preguntó si el primer ministro Benjamín Netanyahu, durante una llamada con Biden, había negado que Israel fuera responsable de la explosión en el hospital.

«Ciertamente reconocemos que ellos [Israel] sienten firmemente que eso no fue causado por ellos», respondió Kirby.

Kirby también se negó a explicar si Israel ha violado las leyes de la guerra con su continuo asedio a Gaza.

El martes temprano, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que lo que Israel ha hecho al cortar el acceso a servicios básicos como agua, alimentos y electricidad «no está en línea con el derecho internacional».

Abbas regresó a Ramallah, donde miles de palestinos protestaron por el ataque al hospital. Las protestas también estallaron el martes en ciudades de todo el Oriente, como el Líbano, Irán y Turquía.