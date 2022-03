Jeff Bezos, el dueño de Amazon, estaría en la R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon, se encuentra en la Republica Dominicana, según videos que circulan en las redes sociales.

Uno de los audiovisuales es de su yate Flying fox, que tiene más de 27 metros de eslora y valorado en aproximadamente 485 millones de dólares.

Mientras que en otro de los videos, se observa al empresario en una discoteca, que supuestamente era en La Romana, sin embargo, esto fue desmentido. Se trata de un video viejo y en otro país.

Jeff Bezos on his yacht chilling in Dominican waters 🇩🇴 #DominicanRepublic #Dominicans pic.twitter.com/SzzJ5yXN19

— The Empire 🇩🇴👑 (@TheeEmpiire) March 13, 2022