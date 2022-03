JCE recibe propuestas aspirantes a miembros de OCLEE en NJ y NY

SANTO DOMINGO.- La comisión de la Junta Central Electoral (JCE) que se encuentra en Estados Unidos estará este jueves en Nueva Jersey y el viernes en Nueva York para recibir propuestas de dominicanos que aspiran a ser miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de esas localidades norteamericanas.

Este jueves la comisión se reunirá con los dominicanos que aspiran a ser parte del proceso en la 27 park Avenue, 2nd floor Paterson, NJ 07501, New Jersey, en The Venue at Cafecito a las 6:00 de la tarde.

Mientras que el viernes estarán recibiendo las propuestas de los dominicanos en Nueva York, en la 12 Dyckman St, New York, NY 10040, en el 809 Sangría Bar & Grill a las 6:00 de la tarde.

La comisión la preside Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, y la integran los miembros titulares Samir R. Chami Isa y Patricia Lorenzo Paniagua; Well T. Sepúlveda Polanco, director del Voto Dominicano en el Exterior; Suedi León Jiménez, directora de Comunicación; Arlen Regalado, dirección de Protocolo; y Emily D. Féliz, de la Comisión de Juntas Electorales y PAMP.

«Previo a iniciar el proceso de la conformación de las OCLEE y durante su desarrollo, el Pleno de la JCE se mantiene entusiasta incentivando a la participación de los dominicanos y dominicanas que residen fuera de su país, con un llamado especial a las mujeres y a los jóvenes, para que sean parte de la democracia», según nota de prensa.

