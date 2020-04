ITALIA: Dominicano con el COVID-19 explica la importancia del aislamiento

Erdal Omarx Reynoso en un hospital de Piacenza

ITALIA.- Con la intención de hacer un llamado de atención y crear conciencia sobre la importancia del aislamiento y quedarse en casa, el joven Erdal Omar Reynoso, hijo del periodista Rafael Menoscal Reynoso, pide a las personas cumplir con las medidas para evitar el coronavirus.



En un video publicado en su cuenta de Facebook, grabado desde la emergencia en un hospital de Piacenza, Italia, junto a otros pacientes que también tienen coronavirus, Erdal Omar Reynoso indica que han muerto muchas personas que se encontraban antes en esa habitación.

“Este virus es real, quédense en sus casas y cuídense, porque es lo peor que le puede pasar a una persona. Es algo muy fuerte. No se imaginan lo difícil que es estar con pulmonía”, expresa el joven.

“Yo les doy un consejo a todas las personas: estén en sus casas, esto es real, no es un juego”, agrega.

Fases del contagio

Reynoso, quien tiene alrededor de 20 días ingresado en el centro de salud y más de 30 con el virus, relata a través del video de 55 minutos todas las fases que ha experimentado desde que se contagió.

El joven asegura que desde hacía cuatro años no padecía asma, pero tras ser infectado comenzó a sentir fatiga al respirar, situación que empeoró hasta aparecerle una fiebre muy “fuerte, casi a 40 grados”.

Explica que al principio pensó que era algo normal, pero la fiebre no le cedía y durante la incertidumbre sentía que se asfixiaba, porque no podía respirar.

“Además, al toser, me dolía la cabeza y sentía mareos. Yo tosía y todo me daba vueltas, no entendía que estaba pasando”, cuenta.

Asimismo, relata que al principio, en la fase inicial de contagio no podía valerse por sí mismo, debido a que no era capaz de sostenerse en sus pies.

“Yo lo que quiero es que este mensaje les llegue a todos para que sepan lo terrible que es la enfermedad”, insiste.

Reynoso describe la enfermedad como muy fuerte y que quien padece el virus pierde el olfato, el gusto y el apetito.

Sostiene también que la situación es muy dramática, porque ningún ser querido puede estar a su lado. “Nadie puede venir a visitarte, la tienes que pasar solo”, lamenta.

Reynoso colgó el video, grabado con la ayuda de médicos y personal de salud que lo atienden, en su cuenta de Facebook con el objetivo de ayudar a salvar vidas.

Está vivo por un milagro de Dios

“Señores, estoy vivo por un milagro de Dios. Antes de yo estar en esta cama habían muerto tres personas (en esta sala). En la otra sala murieron también varias personas. Nosotros le hemos dado ánimo a esta sala, porque esta sala estaba llena de muertos. Le subimos la moral, porque antes de estar aquí murieron muchas personas. El señor que está aquí vio morir a muchas personas en esta cama. Le cuento esto para que estén en su casa”, dijo Erdal Omar Reynoso desde su cama ,en una sala del hospital donde se encuentra junto a otros pacientes afectados.