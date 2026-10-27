ISRAEL: Likud lidera votación; oposición complica continuidad

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JERUSALÉN. El partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se perfila como la principal fuerza individual en las elecciones legislativas celebradas este martes en Israel, pero los sondeos a pie de urna apuntan a que el bloque opositor podría obtener más escaños que la coalición gobernante, sin garantizar todavía la formación de un nuevo Gobierno.

Las proyecciones difundidas por las principales cadenas de televisión israelíes atribuyen entre 52 y 53 escaños al bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, mientras que las fuerzas aliadas de Netanyahu obtendrían alrededor de 50. Los partidos árabes, que no forman parte formal de ninguno de esos dos bloques, podrían conseguir entre 17 y 18 curules.

NINGÚN BLOQUE ALCANZA LA MAYORÍA

El Parlamento israelí, conocido como Knéset, está compuesto por 120 miembros y requiere al menos 61 escaños para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Aunque las proyecciones favorecen al conjunto de partidos opositores, las diferencias políticas entre sus integrantes y las reservas de algunos dirigentes a pactar con las formaciones árabes dificultan la posibilidad de conformar una coalición alternativa.

Por su parte, Netanyahu podría reivindicar el resultado de su partido, el Likud, como la principal fuerza individual, pero su continuidad en el poder dependerá de su capacidad para reunir los apoyos parlamentarios necesarios.

Los sondeos no constituyen resultados oficiales y las cifras podrían cambiar cuando concluya el escrutinio.

EISENKOT PROMETE FORMAR UN NUEVO GOBIERNO

El líder opositor Gadi Eisenkot interpretó las proyecciones como una señal de pérdida de confianza en Netanyahu y manifestó su intención de impulsar un Gobierno de cambio, con énfasis en la unidad nacional y las instituciones democráticas.

La campaña estuvo marcada por el desgaste político del primer ministro, las consecuencias de la guerra iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, las controversias sobre las exenciones del servicio militar para sectores ultraortodoxos y las disputas sobre la independencia judicial.

La participación electoral superó el 77 %, según los datos preliminares citados por medios internacionales, en unos comicios considerados decisivos para el futuro político del país.

LAS NEGOCIACIONES DEFINIRÁN QUIÉN GOBIERNA

Una vez concluido el recuento oficial, el presidente israelí, Isaac Herzog, deberá consultar a los partidos y encargar la formación de Gobierno al dirigente que considere con mayores posibilidades de reunir una mayoría parlamentaria.

El candidato designado dispondrá de un plazo para negociar alianzas y obtener el respaldo necesario. Si fracasan los intentos de formar una coalición, Israel podría verse obligado a convocar nuevas elecciones.

Por tanto, aunque el Likud aparece como el partido individual más votado en las proyecciones iniciales, la elección no tiene todavía un vencedor definitivo en términos de formación de Gobierno. El desenlace dependerá del escrutinio oficial y de los acuerdos políticos que puedan alcanzar las distintas fuerzas.

of-am