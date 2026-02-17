Irán y EE.UU. inician segunda ronda de diálogo en Ginebra

Irán y Estados Unidos inician una segunda ronda de conversaciones este martes 17 de febrero en Ginebra para evitar el riesgo de una intervención militar estadounidense

Los dos rivales reanudaron el diálogo el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán, tras una escalada de amenazas por ambas partes

A la luz de estas discusiones iniciales, «podemos concluir con cautela que la posición estadounidense sobre la cuestión nuclear iraní se ha vuelto más realista», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, citado el lunes por la agencia de noticias Irna.

Donald Trump presionó a Teherán el lunes por la noche, especificando que participaría «indirectamente» en las negociaciones. «Quieren llegar a un acuerdo (…). No creo que quieran asumir las consecuencias de no llegar a un acuerdo», declaró el presidente estadounidense.

Maniobras militares iraníes

Además de sus esfuerzos diplomáticos, la Guardia Revolucionaria de Irán desplegó barcos y helicópteros el lunes y realizó pruebas con drones y misiles en un ejercicio militar que pareció una demostración de fuerza en el estratégico estrecho de Ormuz.

Las maniobras, cuya duración no se especificó, tenían como objetivo preparar a la Guardia, el ejército ideológico de la República Islámica, ante posibles amenazas militares y de seguridad, según la televisión estatal, que transmitió las imágenes.

Washington, por su parte, mantiene su presión militar (un portaaviones sigue frente a las costas de Irán y otro se está preparando para zarpar ) y Donald Trump parece mantener abiertas sus opciones.

Para estas nuevas conversaciones, Estados Unidos e Irán se reúnen en Ginebra, bajo la mediación del Sultanato de Omán. paralizando la economía iraní.