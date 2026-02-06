Irán y EE.UU. inician hoy nueva negociación programa nuclear
Irán y Estados Unidos comienzan este viernes nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Omán, con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes. Las delegaciones están lideradas por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Irán insiste en que las negociaciones se van a llevar a cabo de manera indirecta, sin un encuentro cara a cara entre Araqchí y Witkoff, y con el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, de intermediario. Así se desarrollaron las conversaciones entre ambos países el año pasado en Mascate, también con Omán como intermediario, pero llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, lo que paralizó momentáneamente la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní. LAS AMENAZAS DE TRUMP Poco antes del encuentro de este viernes, Araqchí afirmó que la República Islámica «está plenamente preparada para defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a demandas excesivas o aventuras». Las negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico. La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán ha aconsejado a todos los residentes de su país en el estado persa que lo abandonen ya o, al menos, adopten un plan de salida que no dependa de la ayuda estadounidense.
