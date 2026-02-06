Irán y EE.UU. inician hoy nueva negociación programa nuclear

Irán y Estados Unidos comienzan este viernes nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Omán, con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes.

Las delegaciones están lideradas por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Irán insiste en que las negociaciones se van a llevar a cabo de manera indirecta, sin un encuentro cara a cara entre Araqchí y Witkoff, y con el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, de intermediario.

Así se desarrollaron las conversaciones entre ambos países el año pasado en Mascate, también con Omán como intermediario, pero llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, lo que paralizó momentáneamente la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.