Irán tilda «ilegales» sanciones EU contra su Ministerio Inteligencia

Naser Kanani

IRAN.- El Gobierno de Irán ha tildado este sábado de «ilegales» las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el Ministerio de Inteligencia iraní y ha vuelto a negar que Teherán estuviera detrás del ciberataque ejecutado en julio contra páginas oficiales de Albania, antes de incidir en que Washington busca «volver a Tirana contra la República Islámica de Irán».

«El anuncio de apoyo inmediato de Estados Unidos a las acusaciones falsas del Gobierno albano contra Irán y las rápidas acciones de Washington para sancionar al Ministerio de Inteligencia y a su ministro recurriendo a esta misma acusación falsa y no demostrada muestra claramente que el que ha preparado el escenario no es el Gobierno de Albania, si no el de Estados Unidos», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani.

«Tirana es víctima de este escenario diseñado. Estados Unidos ha vuelto al país contra la República Islámica de Irán», ha señalado, antes de acusar a Estados Unidos de proteger en territorio albano a miembros de una «secta terrorista», en referencia a la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), considerado un grupo terrorista por Teherán.

En este sentido, Kanani ha afirmado que Washington habría dado a miembros del PMOI «entrenamiento y equipamiento en el campo informático». «Las herramientas de Estados Unidos han jugado un papel a la hora de perpetrar actos terroristas, ciberataques y guerra psicológica contra el Gobierno y el pueblo de Irán», ha señalado.

Por ello, ha incidido en que el hecho de que Albania «acoja a una secta terrorista» y el apoyo de Estados Unidos al grupo, al que ha acusado de «derramar la sangre de más de 17.000 ciudadanos iraníes», supone «un claro ejemplo de apoyo organizado a terroristas contra el Gobierno y la nación (de Irán)».

«Irán usará todas sus capacidades, en el marco del Derecho Internacional, para proteger los derechos del pueblo iraní y defenderse de estas siniestras conspiraciones», ha zanjado Kanani, tal y como recoge un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Exteriores iraní.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, anunció el miércoles la ruptura de relaciones con Irán y ordenó a todos los diplomáticos iraníes que abandonen el país en 24 horas tras afirmar que las investigaciones en torno al ciberataque han derivado en «pruebas irrefutables» de que el ataque «fue orquestado y patrocinado por Irán, que contactó con cuatro grupos para atacar a Albania».

Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, condenó «firmemente» el «ciberataque iraní» contra Albania y reclamó que Teherán «rinda cuentas por este incidente cibernético sin precedentes».

«Estados Unidos adoptará más acciones para que Irán rinda cuentas por acciones que amenazan la seguridad de un aliado estadounidense y suponen un precedente preocupante en el ciberespacio», apuntó, tras lo que el Departamento del Tesoro anunció el viernes sanciones contra el Ministerio de Inteligencia iraní y su titular, Esmail Jatib.