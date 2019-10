INTEC inaugura sala de lactancia materna

Corte de cinta por Alfonso Casasnovas, Yolanda Salazar y colaboradoras del INTEC.

SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) inauguró una sala de lactancia materna que podrán utilizar sus estudiantes, colaboradoras, profesoras y visitantes.

La actividad se enmarca en el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Seno y en las actividades por el 47 aniversario del INTEC.

“Nuestra institución tiene el compromiso y la responsabilidad de fomentar la educación sobre la lactancia materna, y lograr que cada vez más las mujeres se dediquen a lactar durante un tiempo largo”, resaltó Yolanda Salazar, directora de Gestión de Personas del INTEC.

Salazar dijo que en la actualidad en el INTEC hay más de 200 mujeres en edad reproductiva, 11 en período de lactancia, seis embarazadas y seis colaboradores con esposas en el proceso de gestación. “Nuestra sala de lactancia es un espacio acogedor donde toda madre de nuestra comunidad podrá amamantar a su bebe o extraer la leche para fines de conservación”, agregó..

El corte de cinta que dejó aperturada la sala de lactancia estuvo a cargo de Alfonso Casasnovas, vicerrector de Administración y Finanzas, y de la directora de Gestión de Personas.

Durante el acto de inauguración, Yanet Olivares, cofundadora de la Liga de la Leche República Dominicana, ofreció una charla informativa, en la cual afirmó que la lactancia materna no tiene ventajas, porque es lo normal; y no hacerlo implica riesgos. “Los niños que son amamantados tienen un coeficiente normal, y aquellos que no toman seno entonces tendrán un coeficiente más bajo”, afirmó.

JPM.