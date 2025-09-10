Intec anuncia panel sobre libertad de expresión

SANTO DOMINGO.- Este jueves 11 el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) será escenario de un panel titulado “Libertad de expresión vs. Big Tech: ¿Control o garantía?”.

La actividad reunirá a expertos de diferentes áreas para analizar cómo las grandes tecnológicas están redefiniendo las reglas del juego en la comunicación y qué implicaciones tiene esto para el ejercicio democrático en la República Dominicana.

Se realizará a las 6:00 de la tarde en el Auditorio de la Seguridad Social del campus académico.

El panel contará con la participación de Persio Maldonado, Edith Febles, Laura Castellanos, Sergio Carlo, Maribel Reyes y José Martínez Brito, bajo la moderación de Lissette Selman

Este encuentro busca sentar un precedente en la reflexión pública sobre la comunicación en el país, aportando ideas y perspectivas que ayuden a garantizar un ecosistema informativo más plural, libre y responsable.

jpm-am