SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este miércoles y jueves aguaceros con tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

En la mañana las lluvias afectarán principalmente a Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Monte Plata, Barahona y Pedernales. Y en la tarde al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago y La Vega.

Indomet informó que las temperaturas seguirán calurosas debido al viento del este-sureste. Se sentirán más frescas en la noche y madrugada por el viento del este-noreste, especialmente en zonas montañosas.

Se prevén niebla y neblina en el valle del Cibao, la cordillera Central y las sierras de Neiba y Bahoruco.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima se siente entre 23 y 25 °C, y la máxima entre 29 y 31 °C.

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