Vaguada provoca aguaceros y tormentas eléctricas en zonas RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento afectan desde tempranas horas de este martes a gran parte de República Dominicana, por la incidencia de una vaguada.

En Santo Domingo Oeste se registran tormentas eléctricas y precipitaciones intensas desde la mañana, con temperaturas entre 23 y 30 grados Celsius. Las lluvias continuarán durante la tarde con nuevos chubascos.

Los aguaceros también caen con fuerza sobre el Distrito Nacional y otros municipios del Gran Santo Domingo, así como en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, donde se reportan lluvias desde las primeras horas del día con tendencia a incrementarse.

En la región Norte, Santiago y Puerto Plata presentan nublados, chubascos y tronadas, mientras que en La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y Monte Plata se registran aguaceros localmente fuertes y tormentas eléctricas, por el desarrollo de nubes de gran extensión vertical.

ALERTAS Y RECOMENDACIONES

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene alertas y avisos meteorológicos ante inundaciones repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas en zonas vulnerables.

Las autoridades recomiendan precaución en las zonas costeras por el deterioro del oleaje y la incidencia de tormentas.

Exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, evitar cruzar calles anegadas, ríos y cañadas con corrientes fuertes y tomar precauciones en los desplazamientos.

jt-am