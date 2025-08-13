Indomet anuncia para hoy lluvias y tormentas eléctricas

SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció para este miércoles lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Bahoruco.

Explicó que las lluvias son generadas por el paso la vaguada en los niveles altos de la troposfera.

Indicó que el jueves habrá chubascos matutinos en Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Hermanas Mirabal. En la tarde se esperan aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento.

Dijo que las precipitaciones en San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi, son ocasionadas por los efectos de la vaguada en altura, el calentamiento diurno y la orográfica. Mientras que en el resto del país, predominará un cielo soleado y levemente gris, debido a la incursión de partículas de polvo del Sahara.

Informó que la mínima estará entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.