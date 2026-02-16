Indomet advierte del aumento precipitaciones a partir de hoy
SANTO DOMINGO (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió este lunes de un aumento en las precipitaciones, por la interacción del viento cálido y húmedo del este/sureste, la incidencia indirecta de una débil vaguada y la orografía local del país.
Desde tempranas horas y en el transcurso de la mañana, de acuerdo con el Indomet, se esperan precipitaciones dispersas, débiles y pasajeras, principalmente en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná y María Trinidad Sánchez.
En la tarde, las lluvias seguirán presentes en las provincias indicadas y se desplazarán hacia poblados de Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Pedernales y Bahoruco, donde podrían ser más frecuentes acompañadas de distanciadas tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Respecto a las temperaturas, el organismo señaló que estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, pero agradable en áreas de montaña durante la noche y madrugada.
