INDIA: ITLA explora vía para innovar educación tecnológica RD

INDIA.- Con la misión de fortalecer los lazos de cooperación entre la República Dominicana y la India, en materia de educación y tecnología, la delegación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), encabezada por el rector, Rafael Féliz García, desarrolló una significativa agenda académica que inició en la participación en la World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-24), celebrada en Nueva Delhi, del 15 al 24 de octubre de 2024.

El Foro Económico Mundial nombró a la India como «Centro Tecnológico del Mundo», por sus grandes aportes en las nuevas tecnologías como IoT, IA, blockchain, computación en la nube y ciberseguridad, posicionando a sus talentos ingenieros en los primeros lugares.

“Todas las empresas importantes del sector tecnológico, desde Amazon hasta Google, tienen presencia en este país, por lo qué, establecer una cooperación bilateral en materia educativa representaría una gran oportunidad de avance para la República Dominicana, con la posibilidad de más becas para estudiantes y desarrollar modernos laboratorios, que nos permitan elevar aún más la formación que impartimos en ITLA”, precisó Féliz García.

Las autoridades del ITLA se encuentra en constante búsqueda de oportunidades y renovación de conocimientos, durante la estancia en India, visitaron el Instituto de Tecnología de Nueva Delhi (IIIT-Delhi), para sostener un interesante encuentro con el director de esta importante academia, el Prof. Ranjan Bose y miembros docentes, explorando posibilidades de colaboración en investigación de vanguardia, innovación e intercambio académico.

En la reunión analizaron posibles iniciativas conjuntas que podrían mejorar la educación tecnológica y la investigación en ambos países, facilitando el camino para futuras asociaciones que beneficiarían tanto a estudiantes como a investigadores.

El rector Féliz García, estuvo acompañado por David Puig, embajador de la República Dominicana en la India, el ministro consejero, Fernando Chávez, el vicerrector académico, Pedro Pablo Castro y Yamell Peña, directora de Planificación y Desarrollo de la institución.

India es el destino favorito del mundo para establecer Centros de Capacidad Global (CCG). Por su creciente infraestructura digital y las favorables iniciativas implementadas desde el gobierno, este país ofrece interesantes oportunidades a las empresas que desean innovar más rápidamente o que buscan un mercado de acelerado crecimiento.

Con el objetivo de ampliar la vinculación académica del ITLA en la India, también visitaron otras instituciones claves como el Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), la Delhi Technological University (DTU), y el Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC).

La delegación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) formó parte de la representación oficial de la República Dominicana junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en la World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-24), el evento centrado en las nuevas normas globales en telecomunicaciones y los desafíos relacionados con el 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, e inclusión digital, especialmente en áreas rurales.

Con esta destacada visita quedó establecido un hito en las relaciones académicas entre la República Dominicana y la India.