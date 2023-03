IL Volo ofrecerá concierto hoy en capital de República Dominicana

Santo Domingo, 29 mar (Prensa Latina) El trío italiano Il Volo ofrecerá hoy un concierto en el Teatro Nacional de esta capital, donde se espera que los seguidores de esos talentos musicales llenen el recinto.

Il Volo está integrado por el barítono Gianluca Ginoble y los tenores Ignazio Boschetto y Piero Barone.

Se iniciaron durante un concurso de la cadena italiana Rai, donde se les asignó cantar el tema O sole mio, juntos como trío, algo que gustó mucho a la audiencia .

Posteriormente deciden unirse y crear lo que primeramente se llamaría Tryo, después pasó a ser Il Tryo hasta finalmente quedarse cpon el nombre con el cual han conquistado el mercado.

Su primer álbum se llamó Il Volo , en 2011 lanzan Edición Especial de Navidad, y en el 12 dieron a conocer lo que seria su primer álbum en vivo Il Volo Takes Flight – Live From the Detroit Opera House.

Asimismo, en 2013 lanzan Más que amor, después Lâ€Öamore si muove y para 2016 y 2017 se enfrascaron en el proyecto Notte magica – A Tribute to the Three Tenors, un homenaje a Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti.

