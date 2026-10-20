IDAC anuncia 33 vacantes para trabajar Aeropuerto Cabo Rojo

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PEDERNALES.– El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) anunció la celebración de una feria de empleos este miércoles, con el propósito de captar personal para respaldar las operaciones aeronáuticas vinculadas al futuro Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, cuya inauguración está prevista para 2027.

La iniciativa forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la capacidad operativa del organismo en la región Sur y responder a la demanda de personal que generará el desarrollo turístico de Pedernales y las comunidades cercanas.

El IDAC informó que dispondrá de 33 vacantes distribuidas en 11 cargos, con oportunidades para profesionales de áreas especializadas, personal administrativo y trabajadores de apoyo.

of-am