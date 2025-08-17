Huracán Erin produce lluvias en región norte de R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene el nivel medio de alerta (amarillo) para ocho provincias ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes marejadas por el impacto indirecto del huracán Erin.

En su boletín de esta mañana Indomet indicó que Erin se situaba a unos 290 kilómetros (km) al noreste de Punta Cana y aproximadamente a 245 km al norte de San Juan, Puerto Rico.

En aviso están La Altagracia, Espaillat, El Seibo, Puerto Plata, Hato Mayor, Montecristi, Samaná y María Trinidad Sánchez.

De acuerdo al comunicado, el huracán categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 22 km/h con vientos máximos sostenidos de 205 km/h, luego de alcanzar anoche la categoría 5.

De acuerdo con el Instituto, bandas nubosas producen aguaceros locales, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso, sobre provincias del Atlántico Norte del país, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo y Hato Mayor.

Estas condiciones, a medida que este sistema se mueva hacia el oeste/noroeste, se extenderán especialmente hacia Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras», detalló.

En el Distrito Nacional y Santo Domingo norte se esperan aguaceros locales, ráfagas de viento y posibles inundaciones urbanas.