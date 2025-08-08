Hoy es día mundial del gato, la sardina y el orgasmo femenino

Por HILDA PICHARDO

🔹 Día Internacional del Gato 🐱

👉 Objetivo: Celebrar a los gatos como animales de compañía, promover su cuidado y protección, y crear conciencia sobre la adopción responsable y el abandono animal.

🔹 Día Mundial del Orgasmo Femenino 💗

👉 Objetivo: Romper tabúes sobre la sexualidad femenina, promover la educación sexual, la igualdad y el derecho al placer, y visibilizar temas de salud sexual y reproductiva.

🔹 Día Mundial de la Sardina 🐟

👉 Objetivo: Valorar el aporte nutricional y ecológico de la sardina, fomentar su consumo responsable y sostenible, y apoyar la pesca artesanal.

🔹 Día Internacional de la Fatiga 🛌💤

👉 Objetivo: Sensibilizar sobre el impacto físico, emocional y mental de la fatiga crónica y otras condiciones relacionadas, como el síndrome de fatiga crónica, y promover el descanso, el autocuidado y la salud mental.

📜 Efeméridesww históricas internacionales

🔹 1945: La Unión Soviética le declara la guerra a Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

🔹 1963: Gran robo del tren en Inglaterra. Una banda sustrae más de 2.6 millones de libras esterlinas (equivalente a más de 50 millones actuales).

🔹 2008: Estalla la guerra entre Rusia y Georgia por la región de Osetia del Sur.

🔹 1974: El presidente estadounidense Richard Nixon anuncia su renuncia por el escándalo Watergate.

🇩🇴 Efemérides de República Dominicana

🔹 1888: Se funda en Santo Domingo la Escuela Normal de Señoritas, una de las primeras instituciones educativas formales para mujeres en el país.

🔹 1915: Muere en Santiago el coronel Fernando Valerio, destacado militar dominicano en las guerras restauradoras.

🔹 1962: Se instala formalmente la Asamblea Revisora para modificar la Constitución, como parte del proceso de transición democrática tras la dictadura de Trujillo.

✨ Frase del día

«No hay mayor libertad que la de conocerte, respetarte y valorarte tal como eres.» 💬