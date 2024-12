Hoy domingo inicia en Santo Domingo el Jubileo de la Esperanza 2025

LA AUTORA es mercadóloga y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

En la Nochebuena de 2024, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, marcando el inicio oficial del Jubileo de la Esperanza para el año 2025. Durante la ceremonia, el Santo Padre destacó que al comenzar este año jubilar, se entraba “en el tiempo de la misericordia y del perdón”, con el objetivo de revelar a todos el camino de una esperanza que no defrauda.

Con un espíritu de reverencia, el Papa se acercó a la puerta, orando brevemente antes de tocarla y cruzarla rumbo al altar de la Confesión. Posteriormente, celebró la Misa de Nochebuena, donde proclamó el nacimiento del Señor y presentó una imagen del Niño Jesús. Niños de diversas nacionalidades rodearon al Niño, rindiendo homenaje con flores, simbolizando la unión y la esperanza global.

En su emotiva homilía, el Papa Francisco pidió a todos los presentes que no olvidaran que “Dios perdona todo, que Dios perdona siempre”. Afirmó que la apertura de la Puerta Santa permite a todos entrar en el misterio de la gracia, invitando a renovar la esperanza en un mundo marcado por desolaciones. Reiteró que la esperanza cristiana no es un final feliz que se espera pasivamente, sino una promesa divina que debe ser acogida en el presente, instando a todos a no acomodarse en su bienestar y a alzar la voz contra las injusticias.

Este es el tiempo de la esperanza

“Hermanos y hermanas, este es el Jubileo, este es el tiempo de la esperanza. Este nos invita a redescubrir la alegría del encuentro con el Señor, nos llama a la renovación espiritual y nos compromete en la transformación del mundo, para que este llegue a ser realmente un tiempo jubilar”, expresó.

El Papa aseguró que “todos nosotros tenemos el don y la tarea de llevar esperanza allí donde se ha perdido; allí donde la vida está herida, en las expectativas traicionadas, en los sueños rotos, en los fracasos que destrozan el corazón; en el cansancio de quien no puede más, en la soledad amarga de quien se siente derrotado, en el sufrimiento que devasta el alma; en los días largos y vacíos de los presos, en las habitaciones estrechas y frías de los pobres, en los lugares profanados por la guerra y la violencia”.

“El Jubileo se abre para que a todos les sea dada la esperanza del Evangelio, la esperanza del amor, la esperanza del perdón”, resaltó.

“Hermana, hermano, en esta noche la ‘puerta santa’ del corazón de Dios se abre para ti. Jesús, Dios con nosotros, nace para ti, para nosotros, para todo hombre y mujer. Y con Él florece la alegría, con Él la vida cambia, con Él la esperanza no defrauda”, concluyó.

Todas las diócesis del mundo se unirán.

Este domingo

La Arquidiócesis de Santo Domingo a la cual pertenezco también, la cual por medio de la Comisión Coordinadora del Jubileo Arquidiocesano 2025 nos invita a la gran Apertura del Jubileo Arquidiocesano Catedral Primada. “Peregrinos de Esperanza 2025” – Esto será este domingo 29 de diciembre 2024.

Se iniciará a las 4:00 p.m. en la Puerta del Conde en la Ciudad Colonial desde donde nos dirigiremos en procesión hasta la Iglesia Catedral para celebrar la Eucaristía, presidida por Mons. Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, concelebrada por Obispo Auxiliar y Sacerdotes.

¡Todos estamos invitados!

