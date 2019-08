HONDURAS: Presidente implicado en narcotráfico, según fiscal Nueva York

HONDURAS.- Ha trascendido en medios internacionales una información ofrecida por el Tribunal Federal de Nueva York en el que se vincula directamente al presidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, en la calificación de coconspirador para usar $ 1.5 millones de dólares en sus campañas electorales mientras aspiraba a la presidencia de Honduras.

Las pruebas

Un documento publicado este viernes por la corte de Nueva York vincula al mandatario Hernández junto a su hermano Tony Hernández y otros presidentes entre ellos Porfirio Lobo Sosa de recibir favores del narcotráfico.

Este documento consta de 44 páginas, donde se han resumidos pruebas por parte de los fiscales estadounidenses y que están relacionados con el juicio de Tony Hernández en donde figura la complicidad del mandatario y donde se deja claro el abuso del poder político que él y su hermando Tony hicieron y su relación directa con el narcotráfico.

Geoffrey S. Berman es el fiscal que presentó en 2004 evidencias en relación a Tony Hernández, en las que describe cómo los Hernández comenzaron a establecer relaciones con importantes figuras del narco en el país y en partes del documento se textualiza, «Los traficantes podían pasar cocaína a travez de Honduras sin incidentes».

La fiscalía tiene varios testigos y pruebas sobre estas relaciones, medios internacionales de la talla de Univisión, Washington Post y el New York Times hablan de testigos cooperantes que han comprobado cada una de las evidencias.

CC-4

La corte no se refiere al presidente por su nombre si no con la denominación CC-4 y cómo «elegido presidente de Honduras a fines de 2013», Tony es denominado como CC-3 (Conspiradores)

Es importante reiterar que los fiscales estadounidenses no han acusado directamente al gobernador hondureño por algún cargo, pero es evidente que hay un nexo en el proceso relacionado con su hermano y en el que él se ve involucrado.

Tetigo Cooperante 3

El ex alcalde de El Paraíso, Alexander Ardón es el que habría ofrecido toda esta información y revela que los $1.5 millones de dólares gastados en la campaña de JOH, eran provenientes de «ganancias en drogas», cuando comenzaron en forma masiva las extradiciones en 2014, Ardón recibió protección del gobierno y el comisionado de Policía de ese entonces Ramón Sabillón, renunció a su cargo acusando al Presidente Hernández de proteger a Ardón.

No obstante desde la fecha los procesos de extradición no han parado Los Valle, Los Cachiro e inclusive Fabio Lobo el hijo del ex presidente Lobo, Tony Hernández son solo algunos de los nombres que figuran en las listas de la DEA.

El mandatario no ha ofrecido comunicado oficial sobre estos documentes y se está a la espera del mismo.

of-am