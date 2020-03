Hija de Cruz Jiminián: Solo Dios y un ventilador mantienen vivo a mi padre

Félix Antonio Cruz Jiminián

SANTO DOMINGO.- Una hija del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián pidió a la población que ore por su padre, quien fue ingresado la noche del lunes en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Plaza de la Salud, afectado de dengue y coronavirus.

“Mi padre está en un estado critico ya. Esta madrugada fue entubado, hizo un sangrado pulmonal y los médicos nos dijeron que solo Dios y el ventilador lo tiene respirando”, se escucha a Lilian Cruz, hija del altruista doctor, en un audio que circula por las redes.

A mediados de marzo se difundió la información de que una mujer con sintomas de coronavirus había fallecido en la clínica de Cruz Jiminián, en el sector capitalino de Cristo Rey, lo cual fue desmentido por el propio médico y titular del centro, quien aclaró que la persona había sido llevada muerta a su hospital por una unidad del 9-1-1.

“Nosotros, en vista de que podría tener coronavirus, lo que hicimos fue que fumigamos la sala con todo adentro, pero no sabemos si fue eso o no. Tengo entendido que esa paciente estaba en un centro médico muy prestigioso, muy grande y que le dieron de alta en esas condiciones, y la llevaron muerta allá, pero no le pusimos la mano”, explicó Cruz Jiminién en esa ocasión.

