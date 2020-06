Helidosa está bajo la lupa de EE.UU, según dice Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner

SANTO DOMINGO.- El periodista cubano-español Carlos Alberto Montaner afirmó que la aerolínea dominicana Helidosa Aviation Group, cuyo principal ejecutivo es el político y empresario Gonzalo Castillo, está “bajo la lupa” de la Oficina de Control de Activos estadounidense (Office of Foreign Assets Control – OFAC), debido a una serie de vuelos “sospechosos” que ha hecho a Caracas, Venezuela.

En la red social Twiter Montaner publicó el siguiente comentario: “Helidosa Aviation Group es una compañía dominicana d aviación q está bajo la lupa d la OFAC. A Washington le parecen sospechosos los vuelos a Caracas. No tanto los d repatriación, como los d traslado de pasajeros y los d regreso. A veces vuelan 1 o 2 personas. A veces 3 rusos”.

Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba, en 1943. Reside en Madrid desde 1970. Ha sido profesor universitario en diversas instituciones de América Latina y Estados Unidos. Es escritor y periodista. Varias decenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos recogen desde hace más de treinta años su columna semanal.

La OFAC es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence) del Ministerio de Hacienda de EE.UU. que administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos. Estas sanciones están basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional del país y son utilizadas para prevenir que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE.UU. y sus objetivos de seguridad nacional.

