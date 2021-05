Hay menos restricciones en Europa, pero sin bajar la guardia ante la COVID

Por favor, que no demos marcha atrás

«Es genial, han sido cinco meses largos y duros, después de un 2020 realmente difícil. Los minoristas esperan que no se dé marcha atrás», decía el gerente de una empresa de servicios.»Estoy deseando volver a ver a mis hijos, como hacíamos antes. Y no solo que me dejen la comida en la puerta y que nos limitemos a hablar por teléfono, dice este jubilado irlandés. Quiero que vuelvan a visitarme, que volvamos a un contacto físico real.»Una reapertura tímida, ante el semáforo de la COVID-19

Todas las regiones de Italia, excepto tres, relajan sus restricciones pasando a zona amarilla que denota un menor riesgo. Sicilia y Cerdeña permanecerán en zona naranja durante al menos una semana más, igual que la pequeña región norteña del Valle de Aosta que afloja poco a poco sus restricciones.Tests PCR para tomar un café

Mientras, en Dinamarca, la nueva normalidad va a compañada de sistemáticas pruebas PCR negativas ya sea para sentarse en un bar o para comer en un restaurante. Lo que significa que hay colas interminables y una presión constante en los centros de test de COVID-19, por lo que la apertura de nuevos centros se ha vuelto una prioridad.