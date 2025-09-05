Hay chubascos en nueve zonas de la República Dominicana

Santo Domingo, 5 sep (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes de chubascos como consecuencia del arrastre de nubes por el viento del este/sureste, en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, la Sierra de Baoruco, San Cristóbal, sectores de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Además, señaló que se está alejando la vaguada en altura provocó el descenso de lluvias en gran parte del país respecto a jornadas anteriores.

Por la tarde, a consecuencia de la humedad vinculada a la aproximación de la onda tropical y a efectos locales, se generarán aguaceros con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, especialmente hacia Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de Azua, el sur de La Vega, Elías Piña y San Juan.

TEMPERATURAS ELEVADAS

Las temperaturas continuarán elevadas, con una sensación térmica más calurosa, debido a la época del año, el verano, y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

Indomet recomendó que la población en general tome suficiente agua para mantener la hidratación, use ropa ligera de colores claros y permanezca en lugares frescos y ventilados.

También pidió evitar los rayos directos del sol entre las 11 am y las 4 pm, y tener presente a los niños, a los ancianos y a las personas más susceptibles de sufrir los efectos de las altas temperaturas.

(EFE) -pma