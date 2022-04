Hay algo -quizás acción más rápida y contundente- que está faltando

A grandes y viejos males, soluciones enérgicas y responsables, “caiga quien caiga”, cueste lo que cueste; y aunque duela, incluso, “sacrificar “a uno que otro amigo.

Para el presidente Luis Abinader, que ofertó y está comprometido con un” cambio” que una mayoría social del país le compró en las urnas, entrarles a dos manos a males, mañas y mafias que corroen las instituciones, por no decir a la sociedad en pleno, no sería excusa, porque a raíz de asumir la difícil tarea de gobernar el país dejó sentado que:” tengo amigos, no cómplices”.

A partir de ahí, el que se equivoca o falla, es porque quiere, y solo le queda cargar con las consecuencias. Al respecto, se han dado algunos ejemplos y se han mandado algunas señales recordatorias desde el Ejecutivo. Pero, y sin que desde las gradas se pida que corra la sangre, hay algo – quizá acción más rápida y contundente – que está faltando.

Al presidente se le ve desde el primer momento bien intencionado y trabajando, pero, en muchos casos, mal acompañado, con gente haciendo daños y papelazos en las instituciones que le designó (¿).

Hay secretos a voces, pero el eco no ha llegado hasta el jefe del Estado. Vamos con DIGESETT, dada a escándalos y de nuevo en el tapete, tras la repudiable agresión al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a la prensa, que fueron – con el derecho constitucional que les asiste – tras las denuncias de abusos, negocios y violaciones a las claras manejados por años por delincuentes uniformados en el canódromo de El Coco.

Si a casi dos años de gestión continúa la odiosa práctica de los agentes sustituir a los semáforos y privilegiar hasta el cansancio el paso vehicular de un solo lado, y al frente del “cementerio” de carros y motores del canódromo puso a una coronel ignorante, que admitió desconocer la existencia y la autoridad de la figura del Defensor del Pueblo, y definió a los miembros de la prensa como “unos bandidos”, violadores de los derechos ajenos (?), el director de la institución será buena persona y tiene el mérito del rol que jugo en el proceso electoral pasado, pero evidencia que hay un problema gerencial de por medio, que no se resuelve con una disculpa pública y una visita de desagravio al funcionario impedido de cumplir con su mandato constitucional.

El ejemplo realmente se da, y una señal contundente del presidente – que hizo bien en recibir a Ulloa en Palacio – se envía para que no quede dudas, solo cuando la soga rompe por lo más gordo. Así como lo leen. El presidente, como creo debe hacer cada vez que se presenten casos similares, debió aprovechar y capitalizar esa mezcla de fallo, atropello y violación de referencia para destituir al director de la DIGESETT y dar pie para que el lugar objeto del escándalo sea intervenido por el Ministerio Publico y caiga preso todo el que deba caer.

Le sugerí al presidente, como ocasionalmente hago cuando me caen a mano temas de Estado, que no fracase por errores, incapacidad o faltas de nadie, que el que tiene que preservarse y quedar bien es él. Con casi dos años de haberlos nombrado en el cargo, ya cumplió y con el que le falla y le puede hacer quedar mal debe sacarlo y mandarlo para su casa, sin contemplación.

Me respondió minutos después remitiéndome los dos twists en los que deja claro, primero, que, al igual que las Altas Cortes, “apoyamos las acciones de Pablo Ulloa y todas las que garanticen los derechos del pueblo y la lucha contra la corrupción” y, segundo, que: “Independientemente de las explicaciones de la DIGESETT, las personas responsables de borrar los datos de los celulares deben ser investigadas y, si corresponde, procesadas.

Tales acciones han tenido consecuencias en nuestro gobierno y está también lo tendrá”, aseguró.

Bien por el presidente, pero aquí, para lograr una cultura constitucional y de respeto y cumplimiento de la ley, por la que ha estado abogando el magistrado Milton Ray Guevara, hay que instruir y pedirle cuenta a militares, policías y funcionarios de todos los niveles. Primero, y la coronel de marras es el mejor ejemplo, no se puede esperar respeto de la ley de parte del que no la conoce y, segundo, porque una violación sin sanción drástica de inmediato da pie a nuevas faltas.

Prueba al canto: Pese al derecho constitucional de la prensa de libre acceso a las fuentes de información, el escándalo y el mensaje con la destitución de la ignorante coronel del canódromo no fueron suficientes para que las reglas institucionales quedaran claras, porque poco después, y ya con un nuevo titular designado en el punto de confinamiento de vehículos y motor incautados por DIGESETT, a otro equipo de televisión se le prohibió entrar y hacer su trabajo en el lugar.

Mañas viejas de “perros hueveros” …ni quemando el hocico las dejan!.

