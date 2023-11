Hamás advierte más bajas Israel si se adentra en la Franja de Gaza

Osama Hamdan.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de que sufrirán más bajas si siguen adelante con su ofensiva contra la Franja de Gaza, a la par que han incidido en que la amenaza de retomar la guerra tras la tregua es «vacía y para consumo interno».

«La admisión por parte de la ocupación del número de soldados muertos y heridos no revela la horrible verdad. Las pérdidas enemigas aumentarán en los próximos días», ha manifestado Osama Hamdan, un alto cargo de Hamás que recalca que las FDI «aún no han puesto un pie en el 80 por ciento del territorio de Gaza, y eso no sucederá».

Asimismo, Hamdan ha denunciado que Israel «solo entiende el lenguaje de la fuerza», y ha deslizado que si la milicia palestina no hubiera tomado a decenas de rehenes en su ofensiva del 7 de octubre, las autoridades israelíes no habrían liberado a presos palestinos, recoge la cadena de televisión panárabe Al Yazira.

En este sentido, desde Hamás han incidido en que precisamente la liberación de presos palestinos de cárceles israelíes «es un logro nacional» y una muestra de la inquebrantable lealtad de la milicia palestina con sus civiles.

En el ámbito humanitario, Hamdan ha hecho un llamamiento para el despliegue de hospitales de campaña en la Franja de Gaza, así como a la creación de un comité internacional que investigue el ataque israelí sobre el hospital Al Ahli, en la Ciudad de Gaza.

INVITA A MUSK A VISITAR GAZA

Por otro lado, Hamdan ha reaccionado a la reciente visita del magnate sudafricano Elon Musk a Israel, donde se reunió con los principales líderes del país y ambas partes anunciaron un principio de acuerdo para el uso condicionado de su sistema de comunicación por satélite Starlink en la Franja de Gaza.

En el marco de dicha visita, Musk visitó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de los kibutz arrasados por la milicia palestina en su ofensiva de principios de octubre, que se saldó con cerca de 1.200 muertos y otros 240 civiles tomados como rehenes.

Así las cosas, Hamdan ha invitado a Musk a «visitar Gaza para ver el alcance de las masacres y la destrucción cometidas contra el pueblo de Gaza, respetando los estándares de objetividad y credibilidad».

Durante su visita a Israel, el magnate sudafricano, también propietario de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, se comprometió a actuar para frenar los discursos de odio en la plataforma, especialmente aquellos de tintes antisemitas.

Junto a la invitación a Musk, el representante de Hamás ha hecho un llamamiento a los medios internacionales para visitar el enclave palestino y conocer de primera mano la situación provocada por la cruenta contraofensiva israelí, que se cobra ya la vida de más de 15.000 personas.