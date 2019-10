Gonzalo dice es la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder

Gonzalo en Salcedo.

SALCEDO, República Dominicana.– El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, expresó que sus oponentes a nivel interno han dicho en los últimos días que “yo me he convertido en una amenaza, y yo quiero pedirles a todos ustedes que les digan en cada rincón a todos ellos, que no me vean como una amenaza, que en cambio me vean como una oportunidad; la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder en el 2020”.

Durante un masivo acto de apoyo a sus aspiraciones de dirigentes políticos y comunitarios de la provincia Hermanas Mirabal, manifestó que sus competidores se han puesto muy nerviosos y “yo quiero pedirles a todos ustedes que no se dejen provocar porque el que está gana´o, no pelea”.

Expuso que, como un político del siglo XXI, ejecuta una nueva política, basada en la decencia y el respeto a los demás. “Dejemos atrás la vieja política de los insultos y las cosas negativas, basadas en mentiras y falsedades, y caminemos por una nueva política”, dijo.

Castillo valoró que, en ese acto realizado en el polideportivo de Salcedo, era muy notoria la masiva presencia de mujeres y jóvenes. “Esto no es un acto político, sino un acto de celebración del triunfo que tendremos el domingo”, sentenció visiblemente emocionado.

La actividad fue coordinada por Andrés Navarro, miembro del Comité Central y enlace de la campaña de Gonzalo Castillo. También participaron Ángel Estévez, Jorge Minaya y Francisco Domínguez Brito, miembros del Comité Central; así como altos dirigentes locales del PLD.

an/am