Gonzalo Castillo repatría a 31 dominicanos desde EE.UU. y Brasil

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció este domingo que ha repatriado a 31 dominicanos más, que estaban varados en Estados Unidos y Brasil.

El grupo más numeroso, de 22 personas, estaban en Orlando, en Florida, y las otras nueve son doctoras que cursaban maestrías y especialidades odontológicas en Brasil, según un comunicado de su campaña.

Según la nota, Castillo criticó que la oposición haya pedido a la Junta Central Electoral (JCE) que prohíba los vuelos de repatriación que patrocina y que constituyen una de sus principales estrategias de campaña.

“Ahora la oposición quiere prohibir los vuelos humanitarios y la repatriación de quienes necesitan volver por problemas económicos o de salud. No me detendrán. Ayudaré a los dominicanos de aquí y de la diáspora. No podrán prohibir la solidaridad”, manifestó Castillo, según el comunicado.

La mitad de los gastos que ha declarado Castillo ante la JCE, 240 millones de pesos de un total de 479 millones, se han destinado a “ayuda humanitaria” en respuesta por el COVID-19, según los documentos aportados por el PLD al organismo electoral.

En concreto, la campaña de Castillo ha declarado que destinó 55.9 millones a vuelos humanitarios y 18 millones a la compra de insumos médicos.

Además, ha empleado 44 millones de pesos para comprar leche, 97 millones para arroz, 9 millones para envases de arroz, 9 millones para aceite, 1,5 millones para pan, alimentos que han sido donados en barrios pobres.

La semana pasada, la Fuerza del Pueblo (FP), partido de Leonel Fernández, pidió a la JCE que ordene el cese de operaciones de Helidosa, la empresa de aviación fundada por Castillo, hasta las elecciones del 5 de julio.

Según cálculos de ese partido, Helidosa “ha destinado una suma aproximada de 2,550 millones de pesos” a la campaña de Castillo, cantidad que rebasa los límites impuestos por la Ley electoral.