Gobierno dice servicio eléctrico mejorará desde este domingo

Joel Santos explicó que la situación cambiará gracias a la reintegración al sistema de plantas generadoras.

SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el servicio eléctrico experimentará una mejoría significativa a partir del domingo con la reincorporación de plantas generadoras.

Explicó que la situación cambiará gracias a la reintegración al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de plantas generadoras que, en conjunto, aportarán 525 megavatios a la capacidad instalada.

Santos precisó que los recientes cortes energéticos fueron ocasionados, principalmente, por el incremento extraordinario de la demanda, debido a las altas temperaturas.

También por la salida reciente de operación de varias plantas de generación debido a razones técnicas.

UNIDADES AFECTADAS

Entre las unidades afectadas está Punta Catalina 2, con una capacidad de 360 megavatios, la cual está programada para reintegrarse entre la madrugada de este sábado y el domingo.

Asimismo, Los Mina V, con 120 megavatios, fue incorporada de nuevo al SENI este viernes.

Además, la planta SIBA redujo de forma temporal 45 megavatios por el proceso de cierre de su ciclo actual para pasar a ciclo combinado, restituyendo esa capacidad en el transcurso de este viernes.

NUEVA GENERACIÓN REFORZARÁ ESTABILIDAD

Adelantó que en los próximos seis meses el país contará con nueva generación que reforzará la estabilidad del SENI.

En octubre entrarán en servicio las plantas Energas 4, con 130 megavatios y la expansión de SIBA, con 68 megavatios adicionales.

Aseguró que en el primer trimestre de 2026 está prevista la entrada en operación de la planta Energía 2000, que aportará 414 megavatios, para 612 megavatios de nueva capacidad instalada.

agl/of-am