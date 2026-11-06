Gobierno aumenta RD$4 a la gasolinas premium y al gasoil

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dispuso aumentos de RD$4.00 por galón en la gasolina premium y el gasoil óptimo para la semana del 7 al 13 de noviembre de 2026, mientras mantuvo congelados los precios de los combustibles regulares y del gas licuado de petróleo (GLP).

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que la gasolina premium se comercializará a RD$362.10 por galón, frente a su precio anterior, mientras que el gasoil óptimo pasará a RD$322.10, también con un incremento de RD$4.00.

LOS COMBUSTIBLES QUE SUBEN

Con estos ajustes, los consumidores tendrán que pagar más por dos de los principales derivados del petróleo utilizados en el transporte, en momentos en que el Gobierno continúa destinando cuantiosos recursos para contener las alzas en el mercado local.

En tanto, la gasolina regular permanecerá a RD$317.50 por galón y el gasoil regular a RD$270.80, sin variaciones.

El gas licuado de petróleo (GLP) continuará a RD$135.20 por galón, mientras que el gas natural se mantendrá a RD$43.97 por metro cúbico.

SUBSIDIO SUPERA LOS RD$44,000 MILLONES

El MICM informó que el Gobierno destinará RD$1,139.1 millones en subsidios durante la próxima semana para evitar mayores incrementos en los precios de los combustibles.

Con este desembolso, el gasto acumulado por ese concepto durante 2026 supera los RD$44,000 millones, cifra que cuadruplica la asignación presupuestaria inicial de RD$11,000 millones.

OTROS COMBUSTIBLES BAJAN

En contraste con los aumentos aplicados a la gasolina premium y el gasoil óptimo, el avtur bajará RD$16.34 y se venderá a RD$340.48 por galón, mientras que el kerosene disminuirá RD$17.10, para comercializarse a RD$383.00.

Asimismo, el fuel oil número 6 costará RD$182.39 por galón, con una reducción de RD$12.17, y el fuel oil 1%S se venderá a RD$222.41, tras una rebaja de RD$12.45.

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