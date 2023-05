Fuerza del Pueblo en España: mas allá que una utopía (OPINION)

Todo está preparado para el próximo encuentro de jóvenes profesionales en Europa. Una vez más la Fuerza del Pueblo apuesta por mostrar su éxito internacional, aunque a mi juicio aun carente de una verdadera estructura sólida que le permita consolidarse como una de las organizaciones políticas más trascendentales de los últimos tiempos.

Dicho encuentro plantea grandes retos de cara a la definición de este partido y el colectivo convocado allí, especialmente en lo que respecta a la nueva dirección de liderazgo y los relevos generacionales circunscritos a Europa.

El primer paso es hacer hincapié en entender los perfiles profesionales que se concitan en esa reunión. Para ello debemos delimitar el origen de procedencia de los participantes y es por eso que trato de acotarlos en tres grupos.

El primer grupo serían aquellos profesionales que llegaron desde el país de procedencia (República Dominicana), por sus propios medios económicos. Muy probablemente sean individuos provenientes de la clase media alta del país que están consumando su propia agenda vital organizada.

Una segunda categoría serían los autóctonos, es decir los hijos de dominicanos que emigraron hace varias décadas a Europa. Estos con el arduo esfuerzo de sus progenitores, se criaron y desarrollaron en el modelo extranjero, aunque percibido como propio para ellos, logrando establecerse con éxito en el país de acogida.

El tercer grupo sería el de aquellas personas que fueron beneficiadas con becas públicas provenientes principalmente del mismo Estado dominicano y en menor medida directamente desde algún estado europeo.

Estas personas buscaron mecanismos sumamente eficientes para enfrentar la burocracia inherente a las limitaciones diplomáticas que les permitiera poder arraigarse en el país receptor pero también en muchos casos incurrieron en violentar las normativas y acuerdos de otorgamiento becario con ambos estados para poder alcanzar dicho objetivo.

No podemos saber a ciencia cierta los intereses de cada uno de los grupos anteriormente mencionados, pero es menester conocer cómo piensan. ¿Qué nuevas visiones tienen los profesionales de clase media alta dominicana al desarrollarse en con los medios del antiguo mundo?

En el caso de los autóctonos, ¿cómo sienten estos el proyecto nación dominicana? y con relación al grupo de los becados, ¿qué grado de crispación y deseos de volver a mirar a República Dominicana como un atractivo de retorno poseen?

En cualquier caso, la Fuerza del Pueblo debe tener cuidado por la contraproducencia directa que implica hacer ostensible este primer sector del cual hablamos. Puesto que, aunque ejercer la profesión en un país distinto al original es una tarea excelsa, también esconde de lado la percepción de que la sociedad que nos forjó no nos está dando las respuestas de desarrollo integral que como profesionales buscamos.

Por otro lado, hay que matizar que el resaltar como un logro la profesionalidad de un colectivo a sabiendas de el uso indebido de una beca estatal, más que engrandecernos como partido pudiera colocarnos en una posición irresponsable. Sin dejar de reconocer el mérito ingente por la gallardía de sus acciones y el resultado positivo práctico en el tiempo de su decisiones.

Pero de lo que si estoy seguro es de la tarea titánica que tendrá que ejercer el líder de nuestro partido para poder penetrar ideológicamente y lograr encandilar a este cohorte. Esto es debido a la metamorfosis experimentada por las condiciones de cambio a la que son sometidos por las realidades socioeconómicas de los países europeos que convergen en este tipo de diáspora especial. Suelen tener trabajos muy bien remunerados, se codean con las estructuras sociales más elevadas del país en el cual residen y desde luego tienen un mayor espíritu crítico.

Este tipo de diáspora que no anda buscando un trabajo estatal dominicano para sustentarse o un neurálgico puesto consular, no tendrán intención alguna de adularlo sino más bien de encontrar respuestas de dirección atinente a la vorágine social de este siglo.

De igual forma, la Fuerza del Pueblo debe entender la vertiginosidad de los cambios laborales en el contexto de disrupción digital, cuántica y artificial que se atisban. Saber que muchos de estos profesionales están preparados y siguen preparándose en áreas de época industrializada con deficiente respuesta a los retos que plantea el mundo actual. Y que muchos de ellos son exitosos porque el contexto de las realidades del país donde desarrollan la actividad se los permite pero que en territorios como nuestra amada República Dominicana no podrían.

Todo esto es importante de cara a plantearnos nuestros objetivos futuros con ellos. ¿Queremos que de verdad vuelvan a la República Dominicana o que nos representen en el extranjero permanentemente por no tener nichos de retorno?

Mi sugerencia principal para el partido es que aprovechen estos recursos humanos de profesionales de forma más eficiente y novedosa impeliéndoles a un papel de trabajo orientado justamente hacia el colectivo que irónicamente es mayoría en Europa y probablemente el más vulnerable, estos son los “jóvenes carente de una profesión y sin interés por la actividad política”, pues la Fuerza del Pueblo tendría la importantísima misión de penetrar acérrimamente en ese segmento y hacerse atractiva como organización, no de cara a tener adeptos como un simple voto futuro, sino más bien a construir una estructura intelectual sólida, con preocupaciones legítimas por su nación de origen y el aporte de soluciones diferentes ,una militancia más completa, mejor formada y preparada para los intereses del partido.

Todo esto puede sustentarse con las tecnologías digitales a través de un plan sistemático de charlas, reuniones tanto virtuales como presenciales, cursos de formación constante, actualizaciones y el perfeccionamiento de la infraestructura partidaria en Europa, en cuyo caso los profesionales serán los principales actores, los encargados del desarrollo de contenido, la calidad del mismo y la difusión masiva que requiere.

Es hora de que en Europa, el partido comience asumir que podemos tener la dicha de coincidir en tiempo con un Babe Ruth de la política dominicana, pero nos corresponderá a nosotros hacer esta organización tan exitosa como lo han sido los Yankees de Nueva York.

Dr. Oscar Caraballo.

Psicosociologo laboral.