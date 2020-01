Fuegos en Australia provocan daños devastadores a otros países del mundo

AUSTRALIA.- En Australia arde un problema que nos afecta a todos. Los incendios que desde septiembre están inquietando con gravedad al país y que se han cobrado la vida de 25 personas no solo suponen una adversidad local que empieza y se acaba entre sus cuatro puntos cardinales. Este inconveniente difícil de digerir traspasa las fronteras australianas y las más de seis millones de hectáreas calcinadas suponen una amenaza atmosférica global.

El domingo, la ciudad de Aukland, Nueva Zelanda, estaba cubierta por el mismo manto de humo que abarcaba casi la totalidad del este y el sur de Australia. Miguel, un español residente en el oeste de la isla norte neozelandesa, viajó el pasado domingo junto a su familia desde Sydney y afirmó a Yahoo! que en el momento de aterrizar, el piloto se vio obligado a calmar a los pasajeros, quienes mostraron su inquietud por el humo que entró en la cabina del avión. Era tal la densidad y extensión de la humareda, que el cielo se tornó rojizo durante horas.

Según el meteorólogo kiwi, Philip Duncan, las temperaturas en el oeste y el norte de Nueva Zelanda se redujeron entre cuatro y cinco grados debido a la nube proveniente de Australia. Cuentan los más longevos que jamás habían experimentado una situación similar.

La distancia entre Sydney y Aukland es de poco más de dos mil kilómetros. Alrededor de 12 mil km separan la ciudad australiana de la costa de Chile. Ese trecho no ha sido impedimento para que el humo haya hecho acto de presencia e incluso haya cubierto parte de Argentina. Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), según afirmaron a T13.cl, esa bruma que está cubriendo diversas zonas son la consecuencia de los incendios en Australia y la Patagonia sufre la mayor concentración.

La amenaza de los incendios a nivel global va más allá de la presencia de intensas nubes de humo en otros países.

Las cantidades de CO2 que los fuegos están expulsando a la atmósfera están siendo críticos con unas emisiones que rondan los 350 millones de toneladas de dióxido de carbono. El cupo anual de Australia es de 532 millones de toneladas, es decir, en tres meses y medio ya se han emitido dos tercios de esa cantidad.

Según afirmó David Bowman, investigador de la Universidad de Tasmania, las emisiones de CO2 quedan neutralizadas por la acción de la inmensa vegetación australiana. Sin embargo, en esta ocasión no está siendo el caso.

“Generalmente los bosques hacen su trabajo, pero debido a que hay una gran sequía la capacidad par que éstos se regeneren es limitada. Los extremos climáticos dan una doble bofetada, incendios más frecuentes y escasez de agua”, señaló a Sydney Morning Herald.

Según el reporte CSIRO sobre el Estado del Clima, el calentamiento global está detrás de la proliferación de incendios en Australia y del hecho de que estén comenzando en primavera como ha sucedido este año.

Ocho de los 10 años más calurosos en el país desde que se comenzaron a registrar en 1950 sucedieron desde 2005.

Las lluvias de invierno ayudan a reducir las opciones de que se generen fuegos en verano pero su detrimento está provocando un efecto contrario.

Tal y como explica el estudio, desde 1990, las lluvias durante los meses más fríos (desde abril a octubre) han sufrido un descenso del 11 por ciento en el sureste de Australia y de un 18 por ciento en suroeste.

Las opciones de que las llamas se extiendan con facilidad y la imposibilidad de controlarlas incrementan, tal y como se está viendo este año. Un tuit de Steve Nesbitt, un profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Illinois generó un debate en la red tras su publicación.

“Me estoy empezando a preguntar de qué manera este calor sensible y diabático (de los fuegos) pueden estar modificando la circulación a gran escala… y los modelos globales no tendrán ni idea de no ser por la asimilación de datos”, escribió en Twitter en una frase que viene a decir básicamente: ¿Está cambiando la intensidad de calor y humo el comportamiento del clima? ¿Cómo responderán los modelos globales de los pronósticos ante esta situación?