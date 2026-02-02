Un frente frío sacude a la RD con lluvias y ráfagas de viento

Puente Duarte, en Santo Domingo.

SANTO DOMINGO.- La capital y otras zonas de la República Dominicana han estado afectadas en las últimas horas por temperaturas más bajas de lo habitual en este país caribeño así como por lluvias débiles moderadas en ocasiones y ráfagas de viento , El Instituo Dominicano de Meteorologia (Indomet) dijo que en distintas localidades las lluvias han sido persistentes y acompañadas de ráfagas de viento.

«El panorama meteorológico continuará dominado por temperaturas agradables, lluvias débiles, siendo moderadas en ocasiones y ráfagas de viento sobre todo el territorio nacional, debido a los campos nubosos asociados al sistema frontal ubicado sobre Puerto Rico», indicó.

Señaló que las precipitaciones han estado ocurriendo especialmente sobre Monte Cristi, Puerto Plata, San José de Ocoa, Monte Plata, La Vega, Valverde, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, Santiago, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Santo Domingo.

Indicó que las lluvias se trasladarían en la noche a San Juan, Elías Piña, Barahona, Hermanas Mirabal, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, en tanto que las temperaturas frescas y agradables serían percibidas mayormente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían producirse algunos episodios de nieblas y neblinas.

COSTA ATLÁNTICA

El INDOMET recomendó que en la costa atlántica los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones zcan en puerto debido a viento y olas anormales, desde la bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

En la costa caribeña las condiciones serían normales pero se prevé que a partir de este martes comiencen a deteriorarse mar adentro y que durante el día haya lluvias débiles de corto tiempo con aisladas ráfagas de viento sobre algunos municipios de las provincias de Espaillat, Puerto Plata, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor y Samaná, entre otras.